輝達飆漲後還能追？新手問「現在買來得及嗎」 網勸：買ETF或定期定額較穩

輝達近年受惠AI伺服器與資料中心需求爆發，營收連季創高。公司今年以Blackwell架構GPU為主力，並預告Blackwell Ultra將於2025年下半年推出、下一代Rubin平台預計2026年接棒，市場仍視其為AI供應鏈關鍵推手。另一方面，近期美國允許輝達對中國銷售H200晶片但附加25%收入分成條件，中國也可能限制採購規模，使「出口政策變數」成為短線的不確定因素之一。

Dcard一名網友發文表示，過去因聽聞美股複委託手續費昂貴而遲遲不敢碰，但最近發現國內券商多已下調至約0.1%水準，與台股交易成本接近，遂動念進場買進輝達（NVIDIA）。他詢問「現在才下手會不會太晚」。

原PO坦言自己「太久沒關注美股」，看到手續費下降後才重新燃起興趣，並以「板上很多人談VOO、QQQ」為契機，想直接挑戰最熱門的輝達。他的顧慮集中在兩點：一是股價已漲多是否進場時機過晚；二是自己剛接觸美股，缺乏判斷依據，希望從社群獲得方向感。

多數網友回應偏向保守分散。一派直言「買VOO/QQQ就好，輝達目前不適合重押」，認為熱門個股波動大，新手更該用大盤ETF建立核心部位；也有人分享自己小量補輝達但同時配置ETF，強調「看你的規劃，兩邊都買」。另一類留言則認為輝達是長線趨勢，「要買趁早」，並拿台積電過去高點疑慮作類比，主張AI浪潮未完、仍有成長空間。

較不同的意見集中在進場方式與事件風險。有網友提醒若要大筆單押，需留意估值與國際利率、政策消息（如日本利率決策或美中科技管制）對科技股情緒的衝擊；因此建議「單筆不一定好、定期定額較無所謂」，或乾脆改買台股的美股科技ETF（如00670L等）降低匯率與單一公司風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。