跟上降息買債券ETF⋯他鎖定00982D！網建議定期定額更穩

Dcard一名投資新手發文表示，在定期定額台積電（2330）與市值型ETF（006208）累積約兩年、報酬達三成後，注意到市場對12月美國聯準會降息預期升溫，萌生加碼債券ETF分散風險的想法，並鎖定主打全球投資等級債、帶匯率避險與月配息的00982D；他提問「債券ETF適合定期定額嗎？」引來網友正反討論。近期市場普遍押注聯準會12月會議可能再降息一碼，利率下行循環預期使債券資產再度成為焦點。

債券ETF主要受利率與信用風險影響，降息通常有利債券價格反彈；而00982D屬主動式投資等級美元公司債ETF，透過經理人動態調整存續期間、信用與匯率避險，目標是提供較穩定的息收與降低波動，並採月配息機制，但仍需留意利率走勢與避險成本變化。

該網友在文中分享自身經驗，坦言過去以股票與市值型ETF為主、今年才開始定期定額，因股市表現佳而獲利不錯；他認為若降息趨勢確立，投資等級債風險相對低、又有避險與月配現金流，適合納入配置，但不確定該用「定期定額慢慢買」或「單筆抓時點」，反映年輕投資人從單一股市曝險轉向資產配置的心態。

多數網友給出的主流建議偏向「債券可定期定額」。有人指出小資族以定期定額較友善、能平滑利率波動；也有人分享持有短天期投等債ETF如00985B作為參考，強調降息循環下債券本就適合分批布局。另有留言提到若追求較高息收，可看同為主動式、投等為核心但搭配部分非投等債的00983D，以提升收益機會。

不過，討論中也出現不同聲音與延伸策略。部分網友認為「年輕人股票比例應更高」、「未退休前買股就好」，主張債券應作為後期防守資產；也有人分享較積極的輪動作法，主張以債券ETF「抓轉折」來做股債再平衡，試圖在利率循環中賺取價差，而非單純定期定額。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。