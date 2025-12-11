00940除息配0.045元仍貼息！網嘲「便當都買不起」多空交鋒

元大台灣價值高息ETF（00940）10日除息，每單位配發0.045元、較前次小幅上調0.005元，除息參考價約9.21元，盤中一度小幅填息後又回到參考價附近，引發PTT股板討論。網友焦點多落在「月配息只有45元是否太少」與「除息還貼息代表什麼」，推文從嘲諷到反串「好揪心、越爛越噴」皆有。

00940追蹤「臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數」，近期完成例行成分股調整、10進10出，新納入中興電、金寶、仁寶、彰銀、元大金、永豐金、統一超、信邦、瀚宇博、廣明等，剔除東元、陽明、兆豐金、順達、京鼎、日月光投控、天鈺、頎邦、帆宣、群聯等；本次配息金額調升後，預計2026年1月2日入帳。

一名網友在PTT轉貼新聞後直言「只配0.045元還可以一度貼息，收盤回到9.21白忙一場」，並以「具有台灣價值的巴菲特選股」反諷ETF選股與配息成效不如期待，語氣透露失望與無奈；其核心觀點是配息上調幅度有限，且除息行情缺乏支撐，對投資人實質報酬幫助不大。

多數網友留言也偏向同一調性，主要共識可分兩類：一是嫌配息太小，「一張配45元還不夠買便當、珍奶都喝不起」、「多5塊欸太寵股東了」等諷刺不斷；二是質疑成分股品質與績效，「買一堆垃圾成分股」、「一年半了還沒回10元」等，並點出受益人數從高峰滑落、月月有人出走，認為規模縮水代表市場失去信心。

另一派則補充或唱反調。有網友提醒「一張不夠你可以買1萬張」以反串方式回應配息爭議；也有人較理性提問「含息是不是其實沒虧？」試圖回到總報酬視角。少數空方留言延伸至大盤，稱高股息在空頭可能遭「大屠殺」或長期破發，但也有人表示慶幸未跟風、轉向指數投資，整體呈現高股息ETF在低價與低息下的信任拉鋸。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。