009816真的是「會賺錢的0050」？Ffaarr：買的是策略非大盤市值

最近廣告打得蠻大，也有不少留言提到要開始募的009816這檔ETF。

這檔號稱會賺錢的0050，並不是純市值加權，而是策略指數ETF。

先說它確實有優點，首先，就是不配息（但不是像很多廣告說的第一檔不配息，因為之前0057實際上也是不配息），再來它目前給出來的管理費保管費比0050還低一點點。

但接下來重點還是要看它的指數。

首先，選股範圍是創新板以外的上市市場，跟0050一樣，再來選股標準之一是基本的流動性也跟0050一樣，然後按市值選前50大，並以自由流通市值加權也跟0050一樣。

但不一樣的是，它有一個選股標準是，近4季淨利為正。嚴格說來，這個獲利要求其實算蠻寬鬆，台灣能進到上市前50大的公司，絕大部分都很輕易能達成。所以如果真的只差在這裡的話，它其實可能會和0050超過95%以上內容一樣，甚至基於上述兩個優點，也不是不能考慮來用。

但接下來有個受限金管會規定的，就是新發行ETF的最大持股，不得超過加權指數中的佔比。目前台積電大約佔42%，所以009816也只能有42%，比0050中的62%要少很多。

我之前有講過，個股上限規則雖然不是最自然，但也不能就不算指數化投資，但前提是因為上限切下來的權重，還是依照市加權分配。

但這支不是這樣，指數規定，因為上限被切下來的權重（台積電大概被切了20%）會「優先分配給動能表現前 20%者；其中，動能表現之計算方式為審核資料截止日還原收盤價占最近 52週還原收盤價最高點之比例。」

這規則也就是有想要追動能，會把權重加給最近表現好的股票。

所以看它列出的十大持股。除了前二大是台積電鴻海之外，第三大不是台達電或聯發科，而是本來排第8的日月光，一些原本在10名以外的奇閎、緯穎、台光電，甚至22名國巨，都跑進了前十大，前十大變成全部是電子股，原本前10大的三支金融股和廣達都掉到10名以後。

這已經離純市值加權有更大的距離了，實際上報酬和風險也會和0050有比較大的落差了。

也就是說，雖然不是一定不能買這支（當然我不會推薦），但你要知道你買的是特定策略，而不是純市值加權。

◎本文內容已獲 Ffaarr的投資理財部落格 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。