台日跨境ETF合作亮眼 證交所率6投信赴日深化合作

台灣證券交易所董事長林修銘率領6家台灣投信公司赴日本，與東京證券交易所及多家資產管理機構進行交流，並於今天下午在東證舉行記者會，宣布台日跨境ETF合作自今年9月啟動以來，已展現強勁成效。

林修銘表示，今年9月，台日首度啟動跨境ETF合作，象徵兩地在金融與產業領域的連結再升級。台灣與日本長期在產業發展上維持緊密交流，特別是在半導體領域，日本在半導體材料與精密設備領域具全球領導地位，而台灣則是先進製程與晶圓代工的重要樞紐，此次跨境ETF的推出正是在這一深厚基礎上邁出的重要一步。

跨境ETF推出以來展現強勁的成長動能。林修銘表示，截至11月底，在台灣上市的跨境ETF規模成長達89%；日本市場的兩檔ETF更分別成長410%與522%，顯示台日投資人高度肯定跨境ETF所帶來的新投資模式。

林修銘強調，跨境ETF的成功也有助推動台灣政府推行的「亞洲資產管理中心」政策，落實亞資中心發展多元化商品的重要目標。

他表示，為深化後續合作，此次證交所特別邀請6家台灣投信業者（群益、國泰、中信、台新、統一、元大）共同訪日，與日本資產管理機構面對面交流，希望藉此為未來更多類型ETF的推出奠定基礎，增加投資人商品選擇，促成台日業者跨境合作，並逐步形成區域ETF產業生態系。

亞洲資產管理中心推動辦公室執行長胡則華說明，台灣ETF市場近年快速成長，自2003年推出首檔ETF以來，商品數量與資產管理規模穩步上升，近年在AI產業興起的帶動下，ETF總規模於今年11月底達到2360億美元，在亞洲排名第3。

她指出，主動式ETF更成為市場亮點，自今年5月第一檔上市以來，相關商品在短短半年內已增至11檔，總規模達32億美元，較首月成長10.5倍，受益人次突破52萬人次，反映投資人對此類商品的高度興趣。

胡則華表示，台日今年9月正式啟動跨境ETF合作，台灣已有兩檔ETF在東京證券交易所掛牌，分別為國泰台灣科技龍頭ETF及野村台灣新科技50ETF，總規模達1570萬美元；日本則以野村日本東證ETF在台灣掛牌，上市後規模迅速成長，至11月底已達3410萬美元，較上市初期成長近9成。

胡則華表示，這次合作具有象徵性意義，一方面讓台日投資人能更便捷參與彼此市場，另一方面也展現台灣ETF產業的國際競爭力。

會中，元大投信董事長劉宗聖說明台灣ETF發展，並由已有發行經驗的國泰投信總經理張雍川分享跨境ETF發行經驗。

劉宗聖表示，台灣的股市參與人數接近1400萬人，而ETF投資人數已突破1600萬人，ETF參與人口甚至高於股市參與人口。2019年，ETF投資人僅占全體投資人的8.6%；但6年後已提升至115.7%，顯示ETF已成為台灣最普及的投資工具之一。

張雍川指出，台灣ETF市場近年快速成長，而日本更是亞洲規模最大的ETF市場。兩大市場強強聯手，透過跨境互掛，可深化雙邊資本市場交流，對雙邊投資人、ETF發行人與交易所而言，是三贏策略。

