復華ETF 00991A報請成立 預計12月18日掛牌交易
主動式台股ETF交易將再添新兵！復華投信表示，於12月初募集的主動復華未來50（00991A）已向主管機關報請成立，預計12月18日正式掛牌交易。
台股主動式ETF自今年第2季上路以來，受惠多頭行情推升，規模自成立以來皆有翻倍成長。CMoney統計至2025年12月9日，既有五檔ETF總規模來到869億元。
根據券商通路及彙整投信業者統計數據顯示，12月9日報請成立的主動復華未來50募集總金額為108億元，再創主動式台股ETF上路以來，首次募集最高金額紀錄，此外，募集中的主動群益創新科技（00992A）募集成績亦優於預期，下周則由主動第一金台股優（00994A）接棒開募。市場法人預估，年底前主動式台股ETF整體規模有機會更上層樓，突破千億元大關。
主動復華未來50著重主動研究與靈活調整，選股池為市值前150大，並透過雙軌篩選，也就是從市值前50大汰弱留強、51至150大挖掘成長潛力黑馬，打造台灣新50強。
經理人呂宏宇表示，由於台股2026年企業獲利仍有兩位數成長，在基本面及AI需求推升下，使台股前景樂觀，若因市場雜音出現震盪，將提供進場機會，預估AI概念題材仍是主旋律，建議可透過主動式ETF選股布局，掌握產業趨勢商機。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
