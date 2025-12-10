抱緊澳債收益力 全台首檔澳債 ETF 3A*評級有看頭

隨著4月美國啟動「對等關稅」政策，全球市場震盪，過去長期被當作避險資產首選的美元並未發揮效果。自金融海嘯以來，美國債務占GDP比重一路攀升，已逼近130%，而「大而美法案」的推動，預示美國財政赤字恐進一步擴大，布局美國以外的資產可望平衡潛在的不確定性。市場普遍預期年底前聯準會仍有降息空間，帶動美債殖利率下行機率升高，野村投信指出，過去兩次美債殖利率大幅下滑期間，澳洲政府中長天期公債也都有不錯表現。即便在美國利率維持箱型區間整理的環境下，澳洲公債相較其他3A評級政府公債擁有更高收益率，對長期投資人更具吸引力，在降息環境下，3A評級的澳洲政府公債則有資本利得機會。建議投資人不妨適度納入澳洲公債，有助降低整體投資組合波動，提升收益防禦性。全台首檔澳洲債券ETF]野村澳洲10年期以上主權及類主權債券ETF（00987B）將於2026年1月5日至1月9日募集，發行價每股新台幣15元，預計2026年1月22日掛牌上市。

野村投信投資策略部副總經理張繼文指出，根據澳洲央行（RBA）報告，澳洲政府債券持續吸引外資與退休基金流入。AQBIS資料顯示，2024年外國直接投資淨流入增加近澳幣327億元，顯示資金流入力度穩定。2025–2026年度澳洲預計發債約澳幣1,500億元，每週定期標售多期公債與通膨連動債券，供需結構透明，市場流動性佳。澳洲經濟結構以知識服務型產業為主，占比超過七成，並擁有15.9%的自然資源產業，在全球經濟衰退時展現韌性。過去30年間，澳洲僅在疫情期間出現一次輕微衰退（-0.1%），長期GDP年均複合成長率達近3%，穩定度優於多數成熟國家。

回顧今年，10年期公債殖利率自10月底約4.30%升至4.41%，市場預估2025年第4季維持約4.13%。張繼文歸納，澳洲政府公債具三大優勢，包含：優勢一、澳洲政府公債流動性佳與市場規模大、交易活絡，吸引外資與大型機構配置；優勢二、澳洲政府發債計畫清晰透明，高信評有利中長期投資；優勢三、澳洲政府公債具備成熟市場優勢，加上政策與基礎建設扎實，低信用風險，抗震能力佳，在經濟衰退或金融危機期間，AAA 債券成為資金避風港，有效降低投資組合波動。

野村澳洲10年期以上主權及類主權債券 ETF 基金經理人劉璁霖指出，澳洲債市經過多輪制度強化，流動性與市場深度顯著提升。澳洲政府推出eAGBs（Exchange-traded Australian Government Bonds），讓一般投資人可透過股票市場輕鬆投資政府債券，分為：1.eTBs：固定利息支付，每六個月支付一次，到期償還面值。2.eTIBs：利息與本金依CPI調整，提供通膨保護。eAGBs結合高信用評級與創新機制帶來的投資便利性，有助於提升市場參與度與透明度，進一步強化澳洲債市信心。澳洲政府公債具備AAA級信用評等，違約風險極低，並在全球成熟市場中維持相對高殖利率。此外，澳洲債市規模持續擴大，外資與退休基金積極配置，市場流動性強，搭配eAGBs電子化交易便利性，預期將吸引更多散戶與機構資金進場，並強化流動性，形成良性循環，進一步鞏固澳洲公債在全球資產配置中的核心地位。

野村投信總經理黃宏治表示，澳洲公債是成熟市場的模範生，亦是當前美債最佳替代方案，即便全球債市殖利率震盪，澳洲公債資金淨流入仍持續增加，目前澳洲10年期公債價格低於90元，相對發行面額仍有10%以上折價；加上殖利率處在十年來相對高檔，以歷史角度來看，在真3A*信評的所有國家中，澳洲十年期公債殖利率明顯更具吸引力。雖然殖利率通常低於高風險債券，但在市場波動時，AAA 債券價格相對穩定，收益可預期，特別是在降息環境下，3A評級的債券價格有機會上漲，實現資本利得。00987B ETF追蹤「ICE TPEx 10年期以上主權及類主權債券指數」，成分債券近100%來自澳洲聯邦政府與州政府發行，提供投資人穩健且高信用評級的美債替代方案投資選擇。

