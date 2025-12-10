兆豐 ETF 00982T 引爆小資申購潮 臺灣指數公司 x 彭博強強聯手

面對 2025 年可能出現的降息循環與股市高檔震盪，投資人該如何布局？兆豐投信年度壓軸大作—兆豐台美動能股債平衡 ETF（00982T）12月8日展開募集至11日。該檔ETF主打全台首創的「技術分析」動態機制，發行價格10元，最低申購金額1萬元，讓小資族與退休族也能輕鬆擁有一套「法人級」的資產配置策略。

00982T 追蹤的台美動能多資產平衡指數是由臺灣指數公司 （TIP）與全球金融數據權威彭博指數公司 （Bloomberg） 共同合作編製。兆豐投信指出，這是國內首檔結合雙方優勢的多資產平衡型指數，透過彭博龐大的數據庫與 TIP 的在地優勢，為公正性與專業度聯手。一般投資人想在股債之間靈活切換，往往面臨兩大難題：一是「判斷不易」，容易追高殺低；二是成本過高，頻繁進出的手續費會侵蝕獲利。

兆豐投信表示，00982T 內建的四種情境指標（積極、穩健、保守、特殊），能透過技術分析監控市場動能，行情好時：自動放大股票部位至 80%，力求跟上漲幅；行情差時：自動躲進美債（債券 80%）降低波動；盤整或過熱時，自動回歸 50／50 平衡配置。這種「機器人管家」般的自動化機制，讓投資人不必天天緊盯市場行情，也能享有「進可攻、退可守」的投資策略。

兆豐投信強調，00982T 是一檔適合「長期持有」的核心資產。投資人如果單押股票，擔心股票波動劇烈，想要分散風險，降低波動度，可以透過 00982T 達成自動化股債動態配置。對於希望在年底前優化資產配置、為明年行情做準備的投資人，可以評估自身風險承受能力，調整投資組合配置。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。