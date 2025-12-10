快訊

台積電成美國「非官方國家隊」？紐時：川普布局讓台積處境艱難

高雄檳榔攤闆娘遇刺癱軟跪地喊「救命」 凶嫌冷血犯案影像曝

游智彬帶「生死狀」嗆輸贏 當場被警架走…王世堅冷回這4字

兆豐 ETF 00982T 引爆小資申購潮 臺灣指數公司 x 彭博強強聯手

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

面對 2025 年可能出現的降息循環與股市高檔震盪，投資人該如何布局？兆豐投信年度壓軸大作—兆豐台美動能股債平衡 ETF（00982T）12月8日展開募集至11日。該檔ETF主打全台首創的「技術分析」動態機制，發行價格10元，最低申購金額1萬元，讓小資族與退休族也能輕鬆擁有一套「法人級」的資產配置策略。

00982T 追蹤的台美動能多資產平衡指數是由臺灣指數公司 （TIP）與全球金融數據權威彭博指數公司 （Bloomberg） 共同合作編製。兆豐投信指出，這是國內首檔結合雙方優勢的多資產平衡型指數，透過彭博龐大的數據庫與 TIP 的在地優勢，為公正性與專業度聯手。一般投資人想在股債之間靈活切換，往往面臨兩大難題：一是「判斷不易」，容易追高殺低；二是成本過高，頻繁進出的手續費會侵蝕獲利。

兆豐投信表示，00982T 內建的四種情境指標（積極、穩健、保守、特殊），能透過技術分析監控市場動能，行情好時：自動放大股票部位至 80%，力求跟上漲幅；行情差時：自動躲進美債（債券 80%）降低波動；盤整或過熱時，自動回歸 50／50 平衡配置。這種「機器人管家」般的自動化機制，讓投資人不必天天緊盯市場行情，也能享有「進可攻、退可守」的投資策略。

兆豐投信強調，00982T 是一檔適合「長期持有」的核心資產。投資人如果單押股票，擔心股票波動劇烈，想要分散風險，降低波動度，可以透過 00982T 達成自動化股債動態配置。對於希望在年底前優化資產配置、為明年行情做準備的投資人，可以評估自身風險承受能力，調整投資組合配置。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

兆豐 股票

延伸閱讀

金管會裁罰額 今年難達標

富坦新興月收益 犀利

與期貨共創Future／期貨經驗傳承：兆豐期貨總座黃世奎 揭密三大職場提醒

最牛一輪／宜鼎唱旺 兆豐5A威風

相關新聞

009816真的是「會賺錢的0050」？Ffaarr：買的是策略非大盤市值

最近廣告打得蠻大，也有不少留言提到要開始募的009816這檔ETF。 這檔號稱會賺錢的0050，並不是純市值加權，而是策略指數ETF。 先說它確實有優點，首先，就是不配息（但不是像很多廣告說的第一

謝金河點名ETF換股新貴⋯他力挺3類台股支柱！網哀號：死亡筆記本又來了

台股五檔重量級ETF本季同步公布成分股調整，財信傳媒董事長謝金河點名近20檔「AI賽道新貴」與金融、記憶體族群，引來PTT股板刷一排「死亡筆記本」「保重」「不要再點名」的哀號。討論焦點從ETF換血效應，迅速轉為「老謝開口＝轉折」的市場迷因，甚至有人調侃是「出貨名單」與「地圖炮」。

009803鎖定AI散熱隱形冠軍、五因子創20％漲幅！老牛：採季配讓市值成長外兼顧現金流

玉山投信市場策略部協理葉家榮（Ryan）與百萬財經部落客股海老牛近期於影音討論中，針對台股現況、2026年展望，以及市值型ETF「保德信市值動能50（009803）」的策略調整進行深度對談；兩人皆認為

玉山金（2884）加入0056後狂漲！達人：投入老大哥懷抱…熱度就是不一樣

＊原文發文時間為12月18日 玉山金大漲！漲了4.x%（灑花、跳舞）果然，投入0056老大哥的懷抱，熱度就是不一樣。 年底了，ETF界的老大哥也到了要換股的時間，這次0056的換股名單是3

台日跨境ETF合作亮眼 證交所率6投信赴日深化合作

台灣證券交易所董事長林修銘率領6家台灣投信公司赴日本，與東京證券交易所及多家資產管理機構進行交流，並於今天下午在東證舉行...

復華ETF 00991A報請成立 預計12月18日掛牌交易

主動式台股ETF交易將再添新兵！復華投信表示，於12月初募集的主動復華未來50（00991A）已向主管機關報請成立，預計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。