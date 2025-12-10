009803鎖定AI散熱隱形冠軍、五因子創20％漲幅！老牛：採季配讓市值成長外兼顧現金流

玉山投信市場策略部協理葉家榮（Ryan）與百萬財經部落客股海老牛近期於影音討論中，針對台股現況、2026年展望，以及市值型ETF「保德信市值動能50（009803）」的策略調整進行深度對談；兩人皆認為，在市場進入年底震盪之際，反而是投資人建立部位的重要時機。

台股從17,000攻上28,000！老牛：震盪是機會

老牛指出，今年台股從17,000多點一路攀升到28,000多點創新高，投資人獲利滿滿，就像架上的飽滿果實。不過臨近年底波動加劇，市場情緒開始緊張。

老牛分享，近期上節目時主持人與投資人都問他：「股市漲到這麼高，還能不能買？」他則保持長線觀點，認為台股長期仍在相對低檔的位置。他也常提醒投資人：「台股不是在創新高，就是在創新高的路上。」

展望接下來至明年三月，他認為這段時間屬於典型的「做夢行情」，市場想像力會提升，而震盪正是投資人分批進場的好時機。他引用科斯托蘭尼的名言強調：「如果下坡時沒有麥子，上坡時也不會有麥子。」

Ryan：AI需求強勁、外銷訂單連九紅 台股明年仍維持多頭格局

Ryan表示，近期同事與投資人最常詢問的問題，不外乎是：「漲多還能追？跌深是不是該買？」但他認為，就基本面來看，今年台股表現相當亮眼，外銷訂單連九紅、美國AI需求強勁，加上全球資金仍趨寬鬆，使他對明年台股依舊維持多頭看法。

他指出，台股已進入「主升段」，震盪不僅不會改變長期多頭結構，反而提供更具吸引力的布局時間。

ETF投資潮持續擴大 市值型ETF成投資人最愛

老牛談到投資趨勢時指出，ETF已成台灣主流投資工具，「兩位投資人就有一位持有ETF」，其中市值型ETF更是最熱門類型。

他詢問Ryan：009803的管理方式、與其他市值型ETF的差別為何？

009803的選股邏輯：如照顧農作物 需觀察市場的養分與氣候

Ryan形容市值型ETF的管理就像照顧農作物，需要在市場「溫度、濕度、氛圍」下調整，而009803核心精神在於：

在市值增長中找價值、在趨勢變化中找動能

他強調，選股不能只看成長，還要評估企業競爭優勢、估值合理性，以及在產業鏈中的定位，這些都是009803挑選成分股的重要依據。

009803成立以來漲幅逾兩成 五因子選股模型是關鍵差異

Ryan說明，009803成立以來漲幅已超過兩成，它之所以與一般市值型ETF不同，是因為導入了新時代的選股邏輯...

五因子模型：市值、品質、價值、動能、成長

其中「成長因子」採用Factset預估未來12個月EPS，使選股更具前瞻性。他強調，009803並非只買大型股，也會納入具市值成長潛力的「隱形冠軍」。

隱形冠軍布局：AI散熱是典型案例

Ryan指出，台灣是全球重要的AI供應鏈，不論上游、中游、下游都有完整布局。除了大家熟悉的晶圓代工、伺服器代工外，散熱更是「算力提升」的關鍵。

「電力有限、算力無限」，散熱若做得好，不僅能讓晶片效能發揮到位，也成為下一階段市值成長的重要來源。他透露，009803已有配置相關隱形冠軍。

年底進入換股期 009803將加重「動能因子」

老牛表示，第三季財報公布完，就是檢視持股、太弱留強的季節。他詢問009803是否也會調整。

Ryan回應，009803每年換股兩次，12月將進行調整，並會加重「動能因子」，將2026年具前瞻成長性的企業納入成分股。

季配息受關注 9月單次配息率達1.6%、5天填息

談到配息，老牛提到009803屬季配息，他喜歡配息工具帶來的安心感，也能反映企業獲利能力。

Ryan補充：

12月除了換股，也會同時進行季配作業 上次（9月）單次配息率為1.6% 5天內完成填息

他指出，季配息能提供投資人更彈性的資金運用，也讓被動現金流更具穩定性。

009803可作為核心持有 也適合小資族定期定額

兩人一致認為，台股長線健康，2026年仍具上行空間，在這樣的背景下，市值型ETF適合作為投資組合核心。

老牛認為，009803結合市值、成長、多因子策略，又具季配息特色，能讓投資人同時享受成長與現金流，屬於適合長期持有的工具。

Ryan則補充，近期震盪提供「危機入市」與「分批進場」的良好時機，更應把握。

三個必記日期：買進日、除息日、配息入帳日

Ryan最後提醒投資人：

12/16最後買進日（需持有才能領息） 12/17除息日 2026/1/9配息入帳日

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。