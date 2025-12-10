玉山金（2884）加入0056後狂漲！達人：投入老大哥懷抱…熱度就是不一樣

＊原文發文時間為12月18日

玉山金大漲！漲了4.x%（灑花、跳舞）果然，投入0056老大哥的懷抱，熱度就是不一樣。

年底了，ETF界的老大哥也到了要換股的時間，這次0056的換股名單是3進3出：

新增：玉山金、長榮航太、台灣大 剔除：中租-KY、東元、臻鼎-KY ※長榮航太是維修飛機的，不是你想的那個

事實上，0056的選股邏輯和其它高股息ETF比較不一樣的是，0056是預測「未來一年現金股利殖利率最高」的前50名資優生，所以玉山金被選入，也代表0056看好它明年的配息，覺得它是個「配息好寶寶」！

回頭看一下，今年玉山金前10月獲利293億元成長30%又創新高，全年要突破300億元，勢在必得了。

確實，獲利就是明年配息的基礎，不過我發現不少大大 對玉山金的印象仍是配股大方，注意注意，現在不是這樣了喔！

這幾年公司策略已經轉向，從「股票股利」慢慢轉為「現金股利」了，其實算是公司走向成熟的象徵，對公司來說，減少發股票可以避免股本過度膨脹，讓EPS維持成長，不會被稀釋，但對投資人來說，是好是壞就因人而異了，這不多贅述。

有人會說，獲利創高就可以納進0056？那不是很多金控也都符合嗎？其實0056成分股內已經有不少金控了，而且金控產業佔比有20%左右...

中信金、元大金、華南金、兆豐金、永豐金、凱基金、台新新光金

都在成分股內...你們會發現，富邦金、國泰金怎麼沒在裡面？我想可能就是因為太貴了，股價高＝殖利率低。

最後再回到玉山金，我發現0056蠻愛這種併購這題材，台新新光金剛合併，也是在裡面。

對玉山金而言，明年重頭戲是併購帶來的長線想像，三商壽的這樁併購案 如果順利完成，玉山金將補足壽險這塊版圖，資產規模躍升，未來有機會成為更全面的大型金控，但畢竟，短期還是會有磨合期啦，只是被0056納入的話，我想如果因為併購又讓股價下跌，應該會有更多人對它有信心了？

◎本文內容已獲 張紫凌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。