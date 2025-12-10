收入低靠投資也沒辦法扭轉人生？Jet Lee：300萬年薪也可能輸給60萬的

年收入低就沒辦法扭轉人生？或許你想的太悲觀了...

我們來看一個很極端的比較

我預設年收入60萬，每年投入18萬到年化報酬率9%的投資組合

另外則是年收入300萬，每年投入100萬到年化報酬率4%的投資組合

兩種方式做長達50年的比較...

結果就是就算存入的錢少，只要做對投資決策，依然有機會追上本金大，但做錯投資決策的人。

什麼是做了錯誤的決策？

譬如說因為年收入高所以害怕承擔風險，只敢把錢放到報酬率低的工具上。

例如：儲蓄險 或是科技業工程師以為自己很瞭解產業生態，結果卻因為過度看好重壓的股票大跌而損失慘重

那年化報酬率9%很難嗎？

股8債2的AOA ETF，過去十年的年化報酬率是9.87%，VT則是更高的11.87%。

這都是很簡單的指數化投資組合。

而且還有一點，你認為科技業真的起薪就是三百萬嗎？

你知道科技業有許多人是在25、6歲才開始工作的嗎？

然後科技業真的有機會讓你工作到65歲退休嗎？

投資本多終勝，但要本多就得靠拉長工作時間以及多存錢來儲備。

最好就是年收入高然後又用對投資方式，譬如說能年存100萬的科技業工程師選擇指數化投資。

如果你的起點已經落後別人，更應該有體悟自己得要比別人付出更多努力；而不是期待靠炒股翻身。

◎本文內容已獲 Jet Lee的投資隨筆 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。