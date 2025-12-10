00919、00713...4檔人氣高股息比拚！棒棒：00918唯一「明顯」正報酬

年底前最後一波高股息ETF配息旺季來臨，四檔市場焦點商品──00713、00915、00918、00919──陸續公布第四季配息，引發存股人高度關注。財經YouTuber棒棒指出，本季四檔ETF因配息時間集中，最常被投資人拿來直接比較，而最新配息出爐後，「哪一檔最值得買」也成為市場熱門討論。

00918、00919單季殖利率領先、00915小幅調升、00713維持穩定

4檔高股息中，此次最早公布的是00915與00919，兩者均在12月16日除息。

00915本季調高配息至0.35元，為全年最高一次，依12月5日收盤價換算，單季殖利率約1.6%。

00919則維持每季0.54元配息水準，單季殖利率達2.5%，兩檔皆預計明年1月13日入帳。

人氣迅速攀升的00918也公布配息，本季配息由原先0.52元提高至0.565元，單次殖利率同樣落在2.5%。除息日為12月18日，入息日同為1月13日。

資深高股息ETF產品00713則維持配發0.78元，以收盤價換算殖利率約1.5%，除息日多落後其他商品，定於12月19日，入帳日為明年1月12日。

暴力配息率顯示00918、00919最突出

若以當季配息「×4」推估殖利率（俗稱暴力配息率），00918及00919皆逼近10%，表現最亮眼；00713與00915仍落在6%區間。棒棒指出，暴力配息率僅供參考，投資人更應檢視「前三季累積配息」及實際年化殖利率，才能準確掌握現金流狀況。

四檔ETF年化殖利率揭曉：00918、00919連兩年突破10%

棒棒依逐季配息換算全年數據後指出：

00713：全年年化殖利率約 8.05%，為近年高點之一，長期配息呈上升趨勢，仍具穩健現金流吸引力。 00915：2023、2024表現亮眼，但2025配息金額縮水、全年殖利率下探至歷年最低，令市場失望。 00918：2024、2025連續兩年殖利率突破雙位數，2024年更高達13.1%，展現強勁現金流能力。棒棒推估，若將2023未滿四季推估補齊，其殖利率也有機會突破10%。 00919：上市較晚，但2023即繳出8.24%表現；其後兩年與00918一樣，都突破10%，但略低於 00918。

本季四檔CP值比較：00918現金效率最佳、00919 累積張數最划算

00918：單季配息（0.565 元）高於 00919（0.54 元），股價差不到 1 元，但領息更多，是「本季立刻進場領息」效率最高的選擇。 00919：全年年化殖利率達11.54%，四檔最高；股價僅21.84 元，是最便宜的高股息ETF，適合想累積張數的投資人。 00713：股價50.45元，雖配息0.78元，但年化殖利率僅6.18%，CP值不敵00918、00919。 00915：全年殖利率6.05%，為本季表現最弱。

棒棒提醒，四檔ETF各有選股邏輯，不能只比較殖利率：

00713：防禦型、低波動，適合重視抗跌、追求穩定現金流 00915：避險型、自動排除可能大跌個股，適合希望降低大跌風險的投資人 00918：總報酬型、重視填息，適合想兼顧股息與股價表現 00919：攻擊型、高殖利率，適合希望創造較高現金流、能承擔波動

2025報酬率比較：00918唯一明顯正報酬

今年以來四檔總報酬率如下：

棒棒指出，從三年累積報酬來看，00918表現最突出，累積報酬率高達101.33%，展現明顯成長動能。

填息率比較：00918表現不如預期、00915最弱

棒棒進一步分析，若與同期間ETF 一起比較，00918的填息率並未明顯優於00713、00919，甚至略顯普通；表現最弱則是00915。

綜合「高配息」、「正報酬」、「高填息」三大指標：

00918是目前市場唯一三項都兼具的ETF，CP值最高。 00919殖利率高、股價低，是想累積張數者的最佳選擇。 00713屬長期防禦性標的，適合大資金與退休族。 00915受股價跌、配息降、填息差三重壓力，不建議此時加碼。

棒棒也提醒，四檔高股息 ETF 雖被稱為「死亡之主」，但本季表現優劣已相當明顯，投資人應依策略定位與自身需求選擇適合的商品，而非只看單季殖利率。

◎本文內容已獲 棒棒的理財失控週記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。