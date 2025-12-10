快訊

不是快閃店！「吉伊卡哇常設店」直擊在台北中山 店名曝光帶你走一次

AIT提醒：15日起申請美國H-1B等簽證者 要接受社群審查

高雄檳榔攤凶殺案闆娘送醫不治！男為討3萬債務 失控殺死護子媽

聽新聞
0:00 / 0:00

00919、00713...4檔人氣高股息比拚！棒棒：00918唯一「明顯」正報酬

聯合新聞網／ 棒棒的理財失控週記
台股過往9月易跌。股市示意圖／中央社
台股過往9月易跌。股市示意圖／中央社

年底前最後一波高股息ETF配息旺季來臨，四檔市場焦點商品──00713、00915、00918、00919──陸續公布第四季配息，引發存股人高度關注。財經YouTuber棒棒指出，本季四檔ETF因配息時間集中，最常被投資人拿來直接比較，而最新配息出爐後，「哪一檔最值得買」也成為市場熱門討論。

00918、00919單季殖利率領先、00915小幅調升、00713維持穩定

4檔高股息中，此次最早公布的是00915與00919，兩者均在12月16日除息。

00915本季調高配息至0.35元，為全年最高一次，依12月5日收盤價換算，單季殖利率約1.6%。

00919則維持每季0.54元配息水準，單季殖利率達2.5%，兩檔皆預計明年1月13日入帳。

人氣迅速攀升的00918也公布配息，本季配息由原先0.52元提高至0.565元，單次殖利率同樣落在2.5%。除息日為12月18日，入息日同為1月13日。

資深高股息ETF產品00713則維持配發0.78元，以收盤價換算殖利率約1.5%，除息日多落後其他商品，定於12月19日，入帳日為明年1月12日。

暴力配息率顯示00918、00919最突出

若以當季配息「×4」推估殖利率（俗稱暴力配息率），00918及00919皆逼近10%，表現最亮眼；00713與00915仍落在6%區間。棒棒指出，暴力配息率僅供參考，投資人更應檢視「前三季累積配息」及實際年化殖利率，才能準確掌握現金流狀況。

四檔ETF年化殖利率揭曉：00918、00919連兩年突破10%

棒棒依逐季配息換算全年數據後指出：

00713：全年年化殖利率約 8.05%，為近年高點之一，長期配息呈上升趨勢，仍具穩健現金流吸引力。

00915：2023、2024表現亮眼，但2025配息金額縮水、全年殖利率下探至歷年最低，令市場失望。

00918：2024、2025連續兩年殖利率突破雙位數，2024年更高達13.1%，展現強勁現金流能力。棒棒推估，若將2023未滿四季推估補齊，其殖利率也有機會突破10%。

00919：上市較晚，但2023即繳出8.24%表現；其後兩年與00918一樣，都突破10%，但略低於 00918。

本季四檔CP值比較：00918現金效率最佳、00919 累積張數最划算

00918：單季配息（0.565 元）高於 00919（0.54 元），股價差不到 1 元，但領息更多，是「本季立刻進場領息」效率最高的選擇。

00919：全年年化殖利率達11.54%，四檔最高；股價僅21.84 元，是最便宜的高股息ETF，適合想累積張數的投資人。

00713：股價50.45元，雖配息0.78元，但年化殖利率僅6.18%，CP值不敵00918、00919。

00915：全年殖利率6.05%，為本季表現最弱。

棒棒提醒，四檔ETF各有選股邏輯，不能只比較殖利率：

00713：防禦型、低波動，適合重視抗跌、追求穩定現金流

00915：避險型、自動排除可能大跌個股，適合希望降低大跌風險的投資人

00918：總報酬型、重視填息，適合想兼顧股息與股價表現

00919：攻擊型、高殖利率，適合希望創造較高現金流、能承擔波動

2025報酬率比較：00918唯一明顯正報酬

今年以來四檔總報酬率如下：

棒棒指出，從三年累積報酬來看，00918表現最突出，累積報酬率高達101.33%，展現明顯成長動能。

填息率比較：00918表現不如預期、00915最弱

棒棒進一步分析，若與同期間ETF 一起比較，00918的填息率並未明顯優於00713、00919，甚至略顯普通；表現最弱則是00915。

綜合「高配息」、「正報酬」、「高填息」三大指標：

00918是目前市場唯一三項都兼具的ETF，CP值最高。

00919殖利率高、股價低，是想累積張數者的最佳選擇。

00713屬長期防禦性標的，適合大資金與退休族。

00915受股價跌、配息降、填息差三重壓力，不建議此時加碼。

棒棒也提醒，四檔高股息 ETF 雖被稱為「死亡之主」，但本季表現優劣已相當明顯，投資人應依策略定位與自身需求選擇適合的商品，而非只看單季殖利率。

◎本文內容已獲 棒棒的理財失控週記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00918大華優利高填息30 ETF 00915凱基優選高股息30 00919群益台灣精選高息ETF基金 00713元大台灣高息低波 高股息

相關新聞

收入低靠投資也沒辦法扭轉人生？Jet Lee：300萬年薪也可能輸給60萬的

年收入低就沒辦法扭轉人生？或許你想的太悲觀了... 我們來看一個很極端的比較 我預設年收入60萬，每年投入18萬到年化報酬率9%的投資組合 另外則是年收入300萬，每年投入100萬到年化

00919、00713...4檔人氣高股息比拚！棒棒：00918唯一「明顯」正報酬

年底前最後一波高股息ETF配息旺季來臨，四檔市場焦點商品──00713、00915、00918、00919──陸續公布第四季配息，引發存股人高度關注。財經YouTuber棒棒指出，本季四檔ETF因配息時間集中，最常被投資人拿來直接比較，而最新配息出爐後，「哪一檔最值得買」也成為市場熱門討論。

綠能衝出大黑馬！00899報酬率45％完勝台股正2

淨零轉型加速，綠能投資成為全球資金新焦點。最新市場數據顯示，潔淨能源類ETF年度報酬率突破45%，不僅超越台股正2，更勝「國民ETF」0050的32.9%，成為今年台股ETF市場中最具爆發力的投資標的

Google TPU、AI消費熱潮延燒！009810聚焦藍籌、009803受惠台股輪動

市場投資情緒好轉，12月首週外資對亞股再度轉為買超居多，玉山投信指出，上週國際資金明顯回補東北亞雙雄，台股獲得近13億美元挹注，南韓股市也獲買超11.38億美元，再度成為外資最愛兩大市場，僅有印度、菲

主動式台股 ETF 續熱 年底4檔新兵將加入、規模創高衝千億可期

今年市場投資新秀主動式台股ETF人氣續熱，目前市場上共有主動群益台灣強棒（00982A）、主動野村臺灣優選（00980A...

台股 ETF 規模達3.8兆元創高 年增上兆

人氣暢旺的台股ETF規模領先大盤再度創新高，統計至12月9日，包括主、被動台股ETF共76檔總規模來到3.8兆元創下歷史...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。