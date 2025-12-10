主動式台股 ETF 續熱 年底4檔新兵將加入、規模創高衝千億可期

今年市場投資新秀主動式台股ETF人氣續熱，目前市場上共有主動群益台灣強棒（00982A）、主動野村臺灣優選（00980A）、主動統一台股增長（00981A）、主動安聯台灣高息（00984A）、主動野村台灣50（00985A）五檔主動式台股ETF。統計至12月9日，整體規模創高，總規模達869.74億，加上年底有包括主動群益科技創新（00992A）、主動復華未來50（00991A）、主動第一金台股優（00994A）、主動台新台灣優勢成長（00987A）共4檔新兵即將加入，千億規模大關可望實現。

ETF理財達人表示，年底4檔即將加入的新兵中，群益00992A是首檔也是唯一一檔以科技為投資主軸的主動式台股ETF，投資標的廣納科技全領域之創新題材，更是能靈活掌握台灣科技強勢股之投資機會，特別是在2026年AI題材蓄熱下，以科技創新為主軸的主動式台股ETF，更是參與明年台股科技成長契機的投資工具。

00992A經理人陳朝政指出，全球科技產業在年底前迎來多項關鍵利多訊號，最新財報顯示人工智慧相關需求依舊強勢，先進運算平台在雲端、資料中心與大型模型訓練的多重推動下持續熱銷，使市場對 AI 泡沫化的疑慮暫時緩解。加上生成式AI模型在專業評測中的表現再次突破，帶動雲端服務與自研晶片需求同步攀升，顯示AI不僅是短線題材，而是各國企業競相投入的新一輪科技基礎建設。投資人可多留意相關投資契機。

00982A經理人陳沅易強調，此時還是以選股不選視為最佳策略，AI伺服器升級循環、網通設備提高頻寬的需求、低軌衛星帶動的軍備競賽，都是明年仍將持續發酵的重要推力。整體而言，Fed年底前再降息有利資金回流，大盤看法中性偏多，建議可以在市場回檔時分批進場，把握中長期投資機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。