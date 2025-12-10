聽新聞
0:00 / 0:00
綠能衝出大黑馬！00899報酬率45％完勝台股正2
淨零轉型加速，綠能投資成為全球資金新焦點。最新市場數據顯示，潔淨能源類ETF年度報酬率突破45%，不僅超越台股正2，更勝「國民ETF」0050的32.9%，成為今年台股ETF市場中最具爆發力的投資標的。
潔淨能源ETF表現凌駕槓桿型商品
台股市場311檔ETF中，FT潔淨能源(00899)以45.55%的年度報酬率穩居冠軍，領先國泰臺灣加權正2(00663L)的44.94%；富邦ESG綠色電力(00920)亦有44.78%的亮眼表現，顯示綠能主題投資動能強勁。綠能投資已從ESG概念轉為實質獲利主流，報酬表現已直逼50%大關，遠優於傳統指數型商品。
成分股優勢凸顯 全球綠能需求支撐強勁表現
市場分析顯示，00899表現亮眼主因在於其成分股包含First Solar等全球太陽能龍頭，直接受惠美歐電網基建4,500億美元投資計畫；中信電池及儲能(00902)持有寧德時代等電池大廠，受惠全球儲能系統2025年前年複合成長率達42.5%的強勁需求。
法人建議：綠能ETF成為高報酬率首選
法人普遍認為，隨著全球電網升級需求迫切，潔淨能源產業將進入10年黃金成長期。投資人若追求高爆發力，可考慮將資金30%配置於潔淨能源ETF，不僅能分散台股集中度風險，更有機會持續獲取超額報酬。
潔淨綠能ETF今年表現更勝台股正2
|股號
|ETF
|12/8 收盤(元)
|今年以來報酬率(%)
|00899
|FT 潔淨能源
|20.26
|45.55
|00663L
|國泰臺灣加權正2
|45.38
|44.94
|00685L
|群益臺灣加權正2
|123.90
|44.91
|00920
|富邦 ESG 綠色電力
|18.43
|44.78
|00631L
|元大台灣50 正2
|347.90
|44.75
|00753L
|中信中國50 正2
|12.67
|44.63
|00675L
|富邦臺灣加權正2
|137.85
|43.89
|00902
|中信電池及儲能
|13.45
|40.99
|00901
|永豐智能車供應鏈
|24.53
|31.67
|00888
|永豐台灣 ESG
|19.83
|27.85
資料來源：CMoney
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言