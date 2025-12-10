綠能衝出大黑馬！00899報酬率45％完勝台股正2

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
FT 潔淨能源（00899）年度報酬率45.55%奪冠，綠能ETF表現凌駕台股正2，成為今年市場最強賺錢族群。中央社

淨零轉型加速，綠能投資成為全球資金新焦點。最新市場數據顯示，潔淨能源類ETF年度報酬率突破45%，不僅超越台股正2，更勝「國民ETF」0050的32.9%，成為今年台股ETF市場中最具爆發力的投資標的。

潔淨能源ETF表現凌駕槓桿型商品

台股市場311檔ETF中，FT潔淨能源(00899)以45.55%的年度報酬率穩居冠軍，領先國泰臺灣加權正2(00663L)的44.94%；富邦ESG綠色電力(00920)亦有44.78%的亮眼表現，顯示綠能主題投資動能強勁。綠能投資已從ESG概念轉為實質獲利主流，報酬表現已直逼50%大關，遠優於傳統指數型商品。

成分股優勢凸顯 全球綠能需求支撐強勁表現

市場分析顯示，00899表現亮眼主因在於其成分股包含First Solar等全球太陽能龍頭，直接受惠美歐電網基建4,500億美元投資計畫；中信電池及儲能(00902)持有寧德時代等電池大廠，受惠全球儲能系統2025年前年複合成長率達42.5%的強勁需求。

法人建議：綠能ETF成為高報酬率首選

法人普遍認為，隨著全球電網升級需求迫切，潔淨能源產業將進入10年黃金成長期。投資人若追求高爆發力，可考慮將資金30%配置於潔淨能源ETF，不僅能分散台股集中度風險，更有機會持續獲取超額報酬。

潔淨綠能ETF今年表現更勝台股正2

股號ETF12/8 收盤(元)今年以來報酬率(%)
00899FT 潔淨能源20.2645.55
00663L國泰臺灣加權正245.3844.94
00685L群益臺灣加權正2123.9044.91
00920富邦 ESG 綠色電力18.4344.78
00631L元大台灣50 正2347.9044.75
00753L中信中國50 正212.6744.63
00675L富邦臺灣加權正2137.8543.89
00902中信電池及儲能13.4540.99
00901永豐智能車供應鏈24.5331.67
00888永豐台灣 ESG19.8327.85

資料來源：CMoney

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

