綠能衝出大黑馬！00899報酬率45％完勝台股正2

淨零轉型加速，綠能投資成為全球資金新焦點。最新市場數據顯示，潔淨能源類ETF年度報酬率突破45%，不僅超越台股正2，更勝「國民ETF」0050的32.9%，成為今年台股ETF市場中最具爆發力的投資標的。

潔淨能源ETF表現凌駕槓桿型商品

台股市場311檔ETF中，FT潔淨能源(00899)以45.55%的年度報酬率穩居冠軍，領先國泰臺灣加權正2(00663L)的44.94%；富邦ESG綠色電力(00920)亦有44.78%的亮眼表現，顯示綠能主題投資動能強勁。綠能投資已從ESG概念轉為實質獲利主流，報酬表現已直逼50%大關，遠優於傳統指數型商品。

成分股優勢凸顯 全球綠能需求支撐強勁表現

市場分析顯示，00899表現亮眼主因在於其成分股包含First Solar等全球太陽能龍頭，直接受惠美歐電網基建4,500億美元投資計畫；中信電池及儲能(00902)持有寧德時代等電池大廠，受惠全球儲能系統2025年前年複合成長率達42.5%的強勁需求。

法人建議：綠能ETF成為高報酬率首選

法人普遍認為，隨著全球電網升級需求迫切，潔淨能源產業將進入10年黃金成長期。投資人若追求高爆發力，可考慮將資金30%配置於潔淨能源ETF，不僅能分散台股集中度風險，更有機會持續獲取超額報酬。

股號 ETF 12/8 收盤(元) 今年以來報酬率(%) 00899 FT 潔淨能源 20.26 45.55 00663L 國泰臺灣加權正2 45.38 44.94 00685L 群益臺灣加權正2 123.90 44.91 00920 富邦 ESG 綠色電力 18.43 44.78 00631L 元大台灣50 正2 347.90 44.75 00753L 中信中國50 正2 12.67 44.63 00675L 富邦臺灣加權正2 137.85 43.89 00902 中信電池及儲能 13.45 40.99 00901 永豐智能車供應鏈 24.53 31.67 00888 永豐台灣 ESG 19.83 27.85

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。