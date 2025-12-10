Google TPU、AI消費熱潮延燒！009810聚焦藍籌、009803受惠台股輪動

市場投資情緒好轉，12月首週外資對亞股再度轉為買超居多，玉山投信指出，上週國際資金明顯回補東北亞雙雄，台股獲得近13億美元挹注，南韓股市也獲買超11.38億美元，再度成為外資最愛兩大市場，僅有印度、菲律賓遭賣超，其中印度股市單週資金淨流出9.25億美元，表現為亞股墊底市場。

在外資買盤加持下，亞股上週表現也相對出色，玉山投信表示，檢視單週亞股漲跌幅，除菲律賓股市下跌-1.21%，其他亞股全數收漲，韓股強彈4.42%為亞股之冠，越南大漲2.98%名列第二，其他包括印尼、泰國、台灣、陸股等漲幅都超過1%。

亞股資金流向

日期 南韓 台灣 中國 泰國 越南 菲律賓 印尼 印度 馬來西亞 12/01-12/05

買賣超

(億美元) 11.38 12.78 NA 1.14 1.66 -0.83 1.49 -9.25 0.03 單週漲跌幅 4.42% 1.28% 1.28% 1.36% 2.98% -1.21% 1.46% 0.01% 0.75% 今年來

買賣超

(億美元) -51.96 -49.23 NA -32.89 -46.68 -7.56 -16.46 -170.84 -46.58 今年來漲跌幅 70.87% 21.47% 16.51% -9.03% 37.46% -8.88% 21.93% 9.69% -1.57%

資料來源：Bloomberg，玉山投信整理，統計至2025/12/05，印度、泰國統計至2025/12/04

保德信全球藍籌ETF（009810）經理人黃相慈表示，上週美股在感恩假期結束資金歸隊之後，四大指數齊步上漲，資金偏向穩健題材而非高波動、高風險標的。本週市場聚焦今年度最後一次FOMC會議，儘管市場預期降息機率高達8成，但遲來的9月PCE年增率上升至2.8%，黏性通膨可能降低聯準會明年降息幅度，而聯準會主席鮑爾在明年5月卸任後若由川普現任經濟委員會幕僚哈塞特接任，將有可能使聯準會未來政策轉向。

黃相慈指出，從數據來看，11月美國ADP全國就業報告人數減少3.2萬人，是繼9月後再度出現衰退，11月非農將延後至本月16日公布，聯準會在11日利率會議前缺乏相關數據指引，ADP數據作為勞動市場前瞻，更加深投資人對勞動市場衰退的擔憂；與此同時，市場對於降息預期再度回升至8成以上，金融市場有望維持寬鬆政策消彌市場衰退隱憂。

至於今年的黑五消費狀況，黃相慈分析，全美線上消費金額達到1180億美元，較去年同期增加9.3%，不僅在黑五的網購金額達到118億美元，網路星期一網購金額更達到142.5億美元。值得注意的是，零售商透過AI導入也是帶動消費金額衝高的主因之一，根據Adobe Analytics統計，美國零售網站的AI流量激增805%，消費者透過AI引流更快速且以更低價買到商品，Salesforce資料顯示，全球在黑五期間透過AI創造142億美元的銷售額，其中美國市場就佔了30億美元。

歐洲市場方面，黃相慈表示，歐元區11月調和物價指數年增2.2%，較10月略為上升，主要受能源價格去年同期較低影響，核心通膨率維持在2.4%，整體而言，利率及通膨已較去年有所放緩，10月零售銷售年率亦回升至1.5%，多項經濟數據同步呈現溫和復甦態勢。眼見歐元區利率已較去年峰值下調過半，勞動市場緊繃且通膨未持續下行，當前歐洲央行並未再度釋放降息訊號，市場偏向預期12月18日利率決策將按兵不動。

PGIM保德信中國中小基金經理人陳舜津指出，中國11月官方製造業49.2，為連續第8個月低於榮枯線，但較上月回升0.2，景氣水準有所改善，其中生產經營活動預期指數上升至53.1，反映出製造業企業對未來信心增強，不過，非製造業PMI 49.5則較上月下降0.6，此為2023年以來首次跌破榮枯線，11月數據受到10月「黃金週」長假高基期的影響，商業活動出現消退。整體來看，中國市場需求疲弱的緊縮壓力仍在，但政策的支持及年末供需轉強，使得部分製造業景氣回升，在小型企業及高科技產業相對明顯。

陳舜津表示，中國政府持續推動「新質生產力+科技自主」政策，讓半導體、AI、機器人及航天等「高科技+高門檻」產業成為政策與資金雙重加持對象。近期強勢板塊依然聚焦在這些產業，例如新掛牌的中國國產GPU設計公司摩爾線程，上市首日飆漲逾400%，成功擠身科創板股后，僅次於寒武紀；在內需及大宗商品板塊表現疲弱下，科技硬體在題材面深受資金青睞，成為支撐盤面核心。

保德信市值動能50（009803）經理人楊立楷指出，上週台美關稅談判傳出將進入收尾階段，在美韓關稅從25%調降至15%並追溯至11月起生效的激勵下，我方關稅條件有望較先前調降，加上市場普遍預期本週聯準會將再度降息，台股基本面、資金面及技術面表現穩固，外資回補加上類股輪動，市場信心回籠，年底在歐美股市旺季帶動下有續揚。(資料來源 : Bloomberg，2025/12/08)

楊立楷說明，目前盤面熱門焦點仍與Google相關，包括Google新一代自研AI晶片「Ironwood」，隨著TPU的性能與效率逐漸被市場認可，投資機構與分析師開始將Google的晶片業務視為未來重要成長動能，甚至可能撼動輝達的AI晶片霸主地位，部分投研機構樂觀估算，若TPU擴大對外銷售，其潛在營收規模將上看1兆美元，相關消息加上Gemini 3功能強大，帶動Google股價有所表現，也吸引資金聚焦台廠相關題材股。

楊立楷表示，展望至年底台股仍具備多項利多，像是晶圓龍頭大廠CoWoS訂單爆滿，其第二供應鏈組成、中國GPU股摩爾線程上市首日暴漲、Google AI 眼鏡 Android XR 本周登場等，以及年底作帳行情啟動、美國對結束俄烏戰爭的協議已經接近達成等，且歷年台股12月上漲機率高等因素激勵之下，有望帶動指數於年底前再次挑戰新高。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。