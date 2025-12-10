台股 ETF 規模達3.8兆元創高 年增上兆

人氣暢旺的台股ETF規模領先大盤再度創新高，統計至12月9日，包括主、被動台股ETF共76檔總規模來到3.8兆元創下歷史新高紀錄，統計2025年來共增加10,208.96億。今年規模增加前三名為元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）及群益台灣精選高息（00919），三檔規模合計增加8,243.38億，占全部增額逾八成；前十名中高息型占四席息最多，顯示大盤高檔之際，穩健型投資人還是偏好穩定配息的ETF。市值型也占三席，今年市場新秀主動式台股的主動統一台股增長（00981A）及主動群益台灣強棒（00982A）上榜。

群益投信台股ETF研究團隊表示，而主動式ETF選股可視市場變動操作靈活優勢提前布局相關概念股，特別是科技型表現更可期待；而從存股角度來看，高息股的誘因除了穩定領息之外，跟漲抗跌的特性也是重點之一，意味著即便面臨市況震盪加劇的窘境，高息股表現仍具韌性，同時在多頭期間 也能順勢攀揚，投資人可依投資需求以高息型或主動式台股ETF介入台股。

00919基金經理人謝明志表示，台股高股息ETF的特性偏向高配息兼具成長性的股票，涵蓋全產業配置能兼顧多元產業紅利，不過，市場資金若大舉向特定族群靠攏，高股息ETF的投資人往往需具備較長的投資耐心。近月高息型ETF在大盤震盪之際，更能彰顯出穩健高息的特性。市場預期FED降息趨勢不變，金融股預期可受惠降息循環中投資收益回升以及Fed降息壓低壽險業避險成本，建議投資人可續抱台股高股息ETF。

主動群益科技創新（00992A）經理人陳朝政表示，台股高檔震盪下，資金也輪動快速，低利率政策也得以延續，資金行情未退，台股後市仍可期，只是過重點還是在選股不選市，近期市場追捧的題材還是持續圍繞AI題材打轉，科技類股還是投資主流，目前全球AI應用持續擴強，台灣半導體供應鏈在IT及AI應用仍極具競爭優勢。

00982A經理人陳沅易指出，台股接下來選股重勢，良好配置可望增加投資效益。選股策略上，可留意長線趨勢，把握AI產業優質企業及衍生機器人、通訊、消費電子產業。台股高檔區間震盪整理，具備較高的成長潛力股，建議可在市場回檔時分批進場，把握中長期投資機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。