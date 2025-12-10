快訊

全球首見！澳洲禁青少年用十大社媒今上路 FB、IG、YT入列

IG新功能「轉發限動到限動」被罵「超變態」！防被公審先改1設定

台股 ETF 規模達3.8兆元創高 年增上兆

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股ETF規模今年來增加前十名。資料來源：CMoney)
台股ETF規模今年來增加前十名。資料來源：CMoney)

人氣暢旺的台股ETF規模領先大盤再度創新高，統計至12月9日，包括主、被動台股ETF共76檔總規模來到3.8兆元創下歷史新高紀錄，統計2025年來共增加10,208.96億。今年規模增加前三名為元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）及群益台灣精選高息（00919），三檔規模合計增加8,243.38億，占全部增額逾八成；前十名中高息型占四席息最多，顯示大盤高檔之際，穩健型投資人還是偏好穩定配息的ETF。市值型也占三席，今年市場新秀主動式台股的主動統一台股增長（00981A）及主動群益台灣強棒（00982A）上榜。

群益投信台股ETF研究團隊表示，而主動式ETF選股可視市場變動操作靈活優勢提前布局相關概念股，特別是科技型表現更可期待；而從存股角度來看，高息股的誘因除了穩定領息之外，跟漲抗跌的特性也是重點之一，意味著即便面臨市況震盪加劇的窘境，高息股表現仍具韌性，同時在多頭期間 也能順勢攀揚，投資人可依投資需求以高息型或主動式台股ETF介入台股。

00919基金經理人謝明志表示，台股高股息ETF的特性偏向高配息兼具成長性的股票，涵蓋全產業配置能兼顧多元產業紅利，不過，市場資金若大舉向特定族群靠攏，高股息ETF的投資人往往需具備較長的投資耐心。近月高息型ETF在大盤震盪之際，更能彰顯出穩健高息的特性。市場預期FED降息趨勢不變，金融股預期可受惠降息循環中投資收益回升以及Fed降息壓低壽險業避險成本，建議投資人可續抱台股高股息ETF。

主動群益科技創新（00992A）經理人陳朝政表示，台股高檔震盪下，資金也輪動快速，低利率政策也得以延續，資金行情未退，台股後市仍可期，只是過重點還是在選股不選市，近期市場追捧的題材還是持續圍繞AI題材打轉，科技類股還是投資主流，目前全球AI應用持續擴強，台灣半導體供應鏈在IT及AI應用仍極具競爭優勢。

00982A經理人陳沅易指出，台股接下來選股重勢，良好配置可望增加投資效益。選股策略上，可留意長線趨勢，把握AI產業優質企業及衍生機器人、通訊、消費電子產業。台股高檔區間震盪整理，具備較高的成長潛力股，建議可在市場回檔時分批進場，把握中長期投資機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 ETF

延伸閱讀

台股開高走高早盤漲逾百點 台積電開高10元

ETF換季大洗牌…謝金河點名名單曝光！網哀號：死亡筆記本

投資展望論壇11日登場／資深分析師許博傑：台積2,000元不是夢

台股五利多 將再戰高點

相關新聞

Google TPU、AI消費熱潮延燒！009810聚焦藍籌、009803受惠台股輪動

市場投資情緒好轉，12月首週外資對亞股再度轉為買超居多，玉山投信指出，上週國際資金明顯回補東北亞雙雄，台股獲得近13億美元挹注，南韓股市也獲買超11.38億美元，再度成為外資最愛兩大市場，僅有印度、菲

綠能衝出大黑馬！00899報酬率45％完勝台股正2

淨零轉型加速，綠能投資成為全球資金新焦點。最新市場數據顯示，潔淨能源類ETF年度報酬率突破45%，不僅超越台股正2，更勝「國民ETF」0050的32.9%，成為今年台股ETF市場中最具爆發力的投資標的

「只看短期」選0052還是0050好？網直言：只想閉眼投就0050

一名網友在股板提問：如果投資只看五年，那麼在台積電權重更高的富邦科技（0052），是否會比元大台灣50（0050）更具優勢？他提到0052近期分割後順勢上車，感覺走勢更貼近台積電，甚至認為明年股價「一

主動式台股 ETF 續熱 年底4檔新兵將加入、規模創高衝千億可期

今年市場投資新秀主動式台股ETF人氣續熱，目前市場上共有主動群益台灣強棒（00982A）、主動野村臺灣優選（00980A...

台股 ETF 規模達3.8兆元創高 年增上兆

人氣暢旺的台股ETF規模領先大盤再度創新高，統計至12月9日，包括主、被動台股ETF共76檔總規模來到3.8兆元創下歷史...

主動式ETF規模衝衝衝 年底前整體有望突破千億元

台股新高行情，帶動各檔主動式ETF規模以倍數成長，躍台股ETF市場新主流，累計現有五檔標的，自成立以來規模漲幅達二至13...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。