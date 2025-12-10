「只看短期」選0052還是0050好？網直言：只想閉眼投就0050

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
0052科技比重更高、貼近台積電與AI行情，短期走勢獲網友看好；但也有網友提醒分散風險的重要性，認為0050在題材輪動中依然具配置價值。中央社
一名網友在股板提問：如果投資只看五年，那麼在台積電權重更高的富邦科技（0052），是否會比元大台灣50（0050）更具優勢？他提到0052近期分割後順勢上車，感覺走勢更貼近台積電，甚至認為明年股價「一路上到50」也不是不可能。話題引發大量討論。

原PO認為，0052相較0050，成分更集中在科技與台積電鏈，剔除一些傳產成分後，報酬表現更貼合AI行情。他也直言若只投五年，0052似乎更有「說法」。貼文一出，立即吸引不同立場網友加入討論，有人看多0052，也有人認為不如直接上2330。

不少人認為，只要核心看好台積電與AI，0052確實更「貼行情」。留言指出0052避開傳產與金融，配置更集中在科技鏈，因此在多頭期間自然更亮眼，例如「0052刪掉沒用的傳產，自然比較好」、「0050有傳產金融扯後腿」、「AI大基建週期=0052」。也有人強調短線判斷：「短期當然是漲多的強啊」、「二選一抱五年的話我覺得52」、「短期應該是52比較強吧」、「短期買含積積高的」、「0052準備站上60」。

也有網友從結構角度分析，認為0052科技比重高、台積電帶動小夥伴、AI趨勢強，短期彈性更大，屬於能更直接吃到科技行情的配置。

另一派則認為，如果真正看好台積電，根本沒必要透過ETF，留言如「你學小新買800萬的台積電就好」、「買台積電比較強」、「直接買台積不是更強？Duh」、「要賭AI去買0052不如直接2330」、「你只看好台積就2330 只想閉眼投就0050」。

也有人提醒，0050雖包含傳產與金融，但能提供市場輪動、分散集中度風險，認為配置邏輯更全面，例如「0050是為了各題材輪動 AI結束也會有新的權值出來」、「看你是想要更分散還更集中在科技啊」、「50隻的目的就是要選到小股爆發那段」。亦有質疑聲音直言：「0052最大問題是買了一些權值低的垃圾股，例如友達 群創」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878、00713、00918...全都落後大盤！股添樂：高股息不爛、是台積電太猛

財經YOUTUBER「股添樂」指出，2025年至今台股大盤上漲近25％，但市面上主要高股息ETF績效幾乎全面落後，大批投資人心灰意冷，甚至想「一鍵出清改買0050」。 他強調，高股息ETF表現不如大盤，關鍵不是產品失靈，而是「台積電太強、AI資金過度集中」，加上投資人一開始就「買錯目的」，才會失望落差這麼大。

