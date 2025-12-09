台股ETF 規模 衝上3.8兆

台股ETF規模領先大盤再度創新高，主、被動台股ETF共76檔總規模來到3.8兆元創下歷史新高紀錄，統計今年來共增加10,208.96億。今年規模增加前十大中，增加最多的前三名分別為元大台灣50（0050）、元大高股息及群益台灣精選高息，三檔規模合計增加8243.3億元，占台股ETF全部增額逾八成。

高息型ETF在規模前十名中占四席，顯示在大盤高檔之際，投資人還是偏好穩定配息的ETF。

群益投顧指出，0050ETF資產規模逾1兆元，已是ETF新里程碑；高股息ETF資產成長動能來自定時定額投資；統一主動台股增長規模增長速度也很快。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，台股高股息ETF的特性偏向高配息兼具成長性的股票，涵蓋全產業配置能兼顧多元產業紅利，不過，市場資金若大舉向特定族群靠攏，高股息ETF的投資人往往須具備較長的投資耐心。

近月高息型ETF在大盤震盪之際，彰顯出穩健高息的特性。

市場預期Fed降息趨勢不變，金融股預期可受惠降息循環中投資收益回升以及Fed降息壓低壽險業避險成本，建議投資人可續抱台股高股息ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。