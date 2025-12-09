快訊

今明晴朗溫暖上看30度 吳德榮：周六起首波冷氣團 挑戰10度以下低溫

台股ETF 規模 衝上3.8兆

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

台股ETF規模領先大盤再度創新高，主、被動台股ETF共76檔總規模來到3.8兆元創下歷史新高紀錄，統計今年來共增加10,208.96億。今年規模增加前十大中，增加最多的前三名分別為元大台灣50（0050）、元大高股息及群益台灣精選高息，三檔規模合計增加8243.3億元，占台股ETF全部增額逾八成。

高息型ETF在規模前十名中占四席，顯示在大盤高檔之際，投資人還是偏好穩定配息的ETF。

群益投顧指出，0050ETF資產規模逾1兆元，已是ETF新里程碑；高股息ETF資產成長動能來自定時定額投資；統一主動台股增長規模增長速度也很快。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，台股高股息ETF的特性偏向高配息兼具成長性的股票，涵蓋全產業配置能兼顧多元產業紅利，不過，市場資金若大舉向特定族群靠攏，高股息ETF的投資人往往須具備較長的投資耐心。

近月高息型ETF在大盤震盪之際，彰顯出穩健高息的特性。

市場預期Fed降息趨勢不變，金融股預期可受惠降息循環中投資收益回升以及Fed降息壓低壽險業避險成本，建議投資人可續抱台股高股息ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

市場靜待降息決議 台股下跌121點收28,182點、台積電收1,480元跌15元

00878、00713、00918...全都落後大盤！股添樂：高股息不爛、是台積電太猛

綠能風潮席捲全球 潔淨能源ETF表現更勝台股正2

主動式台股ETF夯、受益人連8紅突破45萬人創高 科技型後市最看俏

相關新聞

主動式ETF規模衝衝衝 年底前整體有望突破千億元

台股新高行情，帶動各檔主動式ETF規模以倍數成長，躍台股ETF市場新主流，累計現有五檔標的，自成立以來規模漲幅達二至13...

台股ETF 規模 衝上3.8兆

台股ETF規模領先大盤再度創新高，主、被動台股ETF共76檔總規模來到3.8兆元創下歷史新高紀錄，統計今年來共增加10,...

標普500 ETF有甜頭 持有超過一年勝率高達75%

近期美國金融市場在利率震盪、科技股評價修正與資金流動分歧的情況下，整體仍維持穩定，展望後市，Fed後續持續降息機率高、C...

11月定期定額曝！台積電、0050持續霸榜 這檔主動式ETF戶數暴增28％

臺灣證券交易所9日公告，12月公布最新定期定額投資統計數據，揭示了11月證券商承作定期定額投資的熱門標排名，結果顯示個股...

00878、00713、00918...全都落後大盤！股添樂：高股息不爛、是台積電太猛

財經YOUTUBER「股添樂」指出，2025年至今台股大盤上漲近25％，但市面上主要高股息ETF績效幾乎全面落後，大批投資人心灰意冷，甚至想「一鍵出清改買0050」。 他強調，高股息ETF表現不如大盤，關鍵不是產品失靈，而是「台積電太強、AI資金過度集中」，加上投資人一開始就「買錯目的」，才會失望落差這麼大。

綠能風潮席捲全球 潔淨能源ETF表現更勝台股正2

隨著全球淨零排放目標進入深水區，潔淨能源產業已從單純的環保議題轉變為資本市場的核心成長動能。近期台股表現雖然穩健，但觀察...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。