主動式ETF規模衝衝衝 年底前整體有望突破千億元

台股新高行情，帶動各檔主動式ETF規模以倍數成長，躍台股ETF市場新主流，累計現有五檔標的，自成立以來規模漲幅達二至13倍，金額達869.7億元。加上新兵募集報佳音，整體規模有望跟隨大盤行情續創新高，預估年底前有望突破千億元大關。

今年來整體台股ETF受惠行情多頭持續蓬勃發展，不過卻出現兩樣情，被動式台股ETF規模，統計至12月8日衰退檔數有26檔（不含槓反），主要集中在高股息標的。而主動式ETF則表現亮眼，近半年跟隨台股漲勢翻倍成長，成為表現最亮眼的台股ETF類型。

12月壓軸登場的四檔台股主動式ETF也陸續傳出佳績。據了解，於9日報請成立的主動復華未來50（00991A）募得108億元，再創主動式台股ETF上路以來，首次募集最高金額紀錄，並預計於12月18日掛牌交易。此外，募集中的主動群益創新科技ETF於繳款首日亦募得35億元的好成績，預估年底前主動式台股ETF整體規模有機會更上層樓，突破千億元大關。

台股上個月逐步消化AI泡沫化等市場雜音後，大盤再度重回28,000點大關。主動復華未來50ETF經理人呂宏宇表示，因通膨受控加上Fed為了管理就業市場風險，市場預期本周降息機率高，在資金環境不過於緊俏及企業獲利成長的情況下，有助股市正向發展。

呂宏宇表示，由於台股2026年企業獲利仍有兩位數成長，在基本面及AI需求推升下，使台股前景樂觀，若因市場雜音出現震盪，將提供進場機會，預估AI概念題材仍是主旋律，建議可透過主動式ETF選股布局，掌握產業趨勢商機。

主動群益科技創新ETF經理人陳朝政指出，主動式ETF的優勢在於透過經理人與研究團隊主動挖掘市場潛在投資機會，進行主動配置來尋求超額報酬，並因應市況靈活調整持股內容，彈性操作以趨吉避凶。在台股市場方面，台灣科技創新實力堅強，無論是在晶圓代工、IC設計、封測、電子零組件等領域都居全球領先地位。隨著AI應用拓展、商機遍地開花，關鍵電子零組件族群亦受益於漲價潮或規格提升需求，預計台灣相關供應鏈也可望持續受惠，建議投資人可透過主動式台股科技ETF來布局，靈活掌握台灣科技強勢股之投資機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。