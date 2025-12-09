快訊

00715L反分割完成 10日重新交易、參考價20.86元

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

期街口布蘭特正2（00715L）以0.5比率執行反分割完成，10日為新受益權單位數上市買賣基準日，同步恢復交易及申贖，參考價分別為20.86元；畸零股現金返還在12月18日進行。

期街口布蘭特正2受益憑證單位數反分割比率均為0.5（反分割後受益權單位數：反分割前受益權單位數=1：2），即投資人原如持有四個受益權單位者，於反分割後將換發為持有兩個受益權單位。ETF的淨資產價值（即ETF規模）不變，反分割後本ETF受益權單位數下降，ETF單位淨值上升。

期街口布蘭特正2最新的總規模96.55億元，每受益權單位最新淨值20.3元、恢復買賣參考價20.86元、反分割後的總單位數達475,691,793個。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

