00757成分股僅10檔美科技股 已連12個月霸榜投資人最愛海外 ETF 冠軍

根據證交所最新公布11月定期定額戶數前20名榜單，統一FANG+ ETF（00757）今年以來已連續12個月蟬聯台灣投資人最愛的海外ETF冠軍寶座。在全球AI浪潮推動下，投資人紛紛透過定期定額方式，布局科技產業。00757成分股僅10檔，為台股市場唯一高純度美股科技龍頭ETF，投資人只需透過1檔ETF，即可成為頂尖科技巨頭的股東。

根據證交所最新公布11月定期定額戶數前20名榜單，海外ETF共有5檔上榜，且全數為美股原型ETF，其中，統一FANG+ ETF以30,277戶成為國人定期定額最愛的海外ETF，其餘則依序為元大S&P500（00646）、富邦NASDAQ（00662）、國泰費城半導體（00830）及復華S&P500成長（00924）。

值得一提的是， 00757從今年初的第11名，一路晉升至第8名，戶數暴增66%，充分展現投資人對其的高度青睞。

00757成分股僅10檔，為台股市場唯一高純度美股科技龍頭ETF，精選蘋果、微軟、輝達（NVIDIA）、谷歌、亞馬遜、Meta、特斯拉、博通、Netflix等科技龍頭企業。有別於其他ETF動輒數十檔甚至上百檔成分股，00757採取高度集中策略，讓投資人能直接參與全球市值最大、創新能力最強的科技巨擘成長動能。

統一FANG+ ETF 經理人林良一指出，人工智慧運算基礎建設需求仍在升溫，雲端服務商及大型企業 的AI投資未見明顯降溫，相關供應鏈仍保持擴張節奏。微軟、谷歌、亞馬遜等巨頭持續加大資本支出於雲端架構及AI模型部署，且多數公司已具備成熟商業模式、穩定獲利與充裕現金流，投資來源主要為自有資金，與早期網路泡沫時期不同。

整體來看，AI與雲端相關支出仍是科技產業主要動能，美國大型科技企業在資料中心、晶片與應用開發上維持積極布局，後市將關注資本支出回報率、需求持續性、政策與利率對評價與資金成本的影響，雖短期波動難免，但中長期成長空間看好。

