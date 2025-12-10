謝金河點名ETF換股新貴⋯他力挺3類台股支柱！網哀號：死亡筆記本又來了

台股五檔重量級ETF本季同步公布成分股調整，財信傳媒董事長謝金河點名近20檔「AI賽道新貴」與金融、記憶體族群，引來PTT股板刷一排「死亡筆記本」「保重」「不要再點名」的哀號。討論焦點從ETF換血效應，迅速轉為「老謝開口＝轉折」的市場迷因，甚至有人調侃是「出貨名單」與「地圖炮」。

依謝金河說法，ETF季調之所以受矚目，在於台股市值消長正被AI浪潮重新洗牌；能在AI賽道奔馳者成為贏家，被拋離者則被動退出指數。他指出本季0050、006208等市值型ETF新增貿聯-KY、健策、致茂、南亞科等新成分，反映伺服器、機櫃、記憶體等AI供應鏈競爭力上升；同時金融股座次變化也代表金控市值競爭加劇。

一名網友在PTT轉貼新聞，認同「市值背後競爭力更重要」的觀點，並整理老謝看好的族群：AI大浪下的鴻海、緯創、廣達、緯穎等，以及金融的元大金、玉山金、台新新光金、華南金等；他也點出新貴為貿聯、健策、致茂、南亞科，直言「記憶體、老AI、金融股看來都是台股支柱」。

多數網友對名單本身沒太多爭辯，反而形成高度一致的「反射式吐槽」：看到「謝金河細數」就喊「你不要過來」「緊急迫降」「一次點二十檔太狠」，認為老謝常被視為反指標，點名越多、越像要「一個都不放過」。也有人笑記者用語「也沒放過金融股」很懂鄉民梗。

少數不同意見則認為不必過度迷信迷因，ETF成分占比多為小數點，長線影響仍回到基本面；也有人直批老謝與名嘴「刷存在感」、看多看跌都能事後解釋。整體而言，PTT雖戲謔「死亡筆記本」效應，但仍隱含對AI帶動市值重分配、ETF換股牽動短線行情的高度敏感。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。