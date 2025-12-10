快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
謝金河。 記者蘇健忠／攝影
台股五檔重量級ETF本季同步公布成分股調整，財信傳媒董事長謝金河點名近20檔「AI賽道新貴」與金融、記憶體族群，引來PTT股板刷一排「死亡筆記本」「保重」「不要再點名」的哀號。討論焦點從ETF換血效應，迅速轉為「老謝開口＝轉折」的市場迷因，甚至有人調侃是「出貨名單」與「地圖炮」。

依謝金河說法，ETF季調之所以受矚目，在於台股市值消長正被AI浪潮重新洗牌；能在AI賽道奔馳者成為贏家，被拋離者則被動退出指數。他指出本季0050、006208等市值型ETF新增貿聯-KY、健策、致茂、南亞科等新成分，反映伺服器、機櫃、記憶體等AI供應鏈競爭力上升；同時金融股座次變化也代表金控市值競爭加劇。

一名網友在PTT轉貼新聞，認同「市值背後競爭力更重要」的觀點，並整理老謝看好的族群：AI大浪下的鴻海、緯創、廣達、緯穎等，以及金融的元大金、玉山金、台新新光金、華南金等；他也點出新貴為貿聯、健策、致茂、南亞科，直言「記憶體、老AI、金融股看來都是台股支柱」。

多數網友對名單本身沒太多爭辯，反而形成高度一致的「反射式吐槽」：看到「謝金河細數」就喊「你不要過來」「緊急迫降」「一次點二十檔太狠」，認為老謝常被視為反指標，點名越多、越像要「一個都不放過」。也有人笑記者用語「也沒放過金融股」很懂鄉民梗。

少數不同意見則認為不必過度迷信迷因，ETF成分占比多為小數點，長線影響仍回到基本面；也有人直批老謝與名嘴「刷存在感」、看多看跌都能事後解釋。整體而言，PTT雖戲謔「死亡筆記本」效應，但仍隱含對AI帶動市值重分配、ETF換股牽動短線行情的高度敏感。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

老謝 台股 ETF PTT 謝金河 金融股 記憶體

009816真的是「會賺錢的0050」？Ffaarr：買的是策略非大盤市值

最近廣告打得蠻大，也有不少留言提到要開始募的009816這檔ETF。 這檔號稱會賺錢的0050，並不是純市值加權，而是策略指數ETF。 先說它確實有優點，首先，就是不配息（但不是像很多廣告說的第一

謝金河點名ETF換股新貴⋯他力挺3類台股支柱！網哀號：死亡筆記本又來了

009803鎖定AI散熱隱形冠軍、五因子創20％漲幅！老牛：採季配讓市值成長外兼顧現金流

玉山投信市場策略部協理葉家榮（Ryan）與百萬財經部落客股海老牛近期於影音討論中，針對台股現況、2026年展望，以及市值型ETF「保德信市值動能50（009803）」的策略調整進行深度對談；兩人皆認為

玉山金（2884）加入0056後狂漲！達人：投入老大哥懷抱…熱度就是不一樣

＊原文發文時間為12月18日 玉山金大漲！漲了4.x%（灑花、跳舞）果然，投入0056老大哥的懷抱，熱度就是不一樣。 年底了，ETF界的老大哥也到了要換股的時間，這次0056的換股名單是3

台日跨境ETF合作亮眼 證交所率6投信赴日深化合作

台灣證券交易所董事長林修銘率領6家台灣投信公司赴日本，與東京證券交易所及多家資產管理機構進行交流，並於今天下午在東證舉行...

復華ETF 00991A報請成立 預計12月18日掛牌交易

主動式台股ETF交易將再添新兵！復華投信表示，於12月初募集的主動復華未來50（00991A）已向主管機關報請成立，預計...

