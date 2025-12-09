主動操作就是香？這檔主動非投等債ETF績效亮眼 年化配息率逾9%

金管會正式開放主動式ETF首年，台股投資板塊已悄然發生質變。過去幾年由被動指數型ETF稱霸的局面，在基金經理人「主動出擊」下出現新局。觀察近期ETF績效，不論是股還是債，主動式ETF皆繳出令人驚艷的成績單。其中，主動統一台股增長（00981A）以黑馬之姿奪下近半年台股ETF績效冠軍；而在債券領域，今年掛牌的主動式債券ETF中，主動中信非投等債（00981D）也憑藉靈活操作，拿下非投等債ETF的績效冠軍。這股「主動」旋風是否能改寫市場版圖，值得持續關注。

此外，隨著聯準會官員陸續釋出鴿派訊號，市場對於年底降息的預期持續升溫，股市已率先反應，債市方面也蠢蠢欲動，尤以非投等債表現最為強勢。中國信託投信表示，現階段適逢溫和漸進的降息循環，加上美國經濟展現韌性，可望實現軟著陸，通常被視為投資非投等債的「黃金劇本」。

00981D經理人陳昱彰分析，美國經濟成功軟著陸主要基於兩大條件，一是聯準會持續降息，二是除AI產業外，其餘產業衰退幅度受控。預期未來2至3年美國經濟將維持「金髮女孩經濟」的溫和成長走勢，2026年基準利率有望回到3%的中性水準。回顧過去兩次「降息+軟著陸」的循環，BB級非投等債平均報酬約8%以上，B級則約7%，顯示在景氣未大幅衰退的前提下，非投等債可望提供優於公債與投資等級債的報酬潛力 。

不同於被動式ETF只能完全複製指數，主動式ETF的最大優勢在於經理人的選股與選債能力。特別是在非投等債市場，由於發行公司體質良莠不齊，更需要專業團隊剔除高風險標的。陳昱彰表示，債券在相同信評下，不同產業、發行人及償付順位的選擇，會導致收益率出現極大差異，這正是主動式操作展現價值之處。目前00981D的操作策略以信評BB級債券為主，追求穩健息收；並以B級債券為輔，進可攻退可守。若未來評估景氣逆風機率提高，經理團隊也能主動調整存續期間或使用避險工具，以降波動、減少損失為首要目標。

除了績效與策略，投資人最關心的莫過於配息表現。作為台股首檔主動式非投等債ETF，00981D已公告第一階段分配評價結果，每單位配發0.08元，以12月8日收盤價10.53元計算，年化配息率在9.1%左右，一舉空降非投等債ETF的配息率冠軍。優異績效加上高息誘因，獲得投資人青睞。據統計，00981D近一周受益人數成長逾千人，基金規模成長超過五成，已成為目前市場上規模最大的主動式債券ETF。

法人表示，隨著股市來到高檔，部分資金開始轉向受惠降息利多且具債息收益的資產。若非投等債ETF未來能維持穩定的高配息政策，並持續透過主動操作繳出優於大盤的績效，有望成為投資人資產配置中的收益來源，也可望帶動主動式ETF在資本市場的長線發展。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。