11月定期定額曝！台積電、0050持續霸榜 這檔主動式ETF戶數暴增28％

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
ETF。示意圖／ingimage
ETF。示意圖／ingimage

臺灣證券交易所9日公告，12月公布最新定期定額投資統計數據，揭示了11月證券商承作定期定額投資的熱門標排名，結果顯示個股與ETF兩大陣營的龍頭標的均持續創下戶數新高，台積電（2330）、元大台灣50（0050）持續獨霸，且ETF榜單出現關鍵的排名變動，ETF元大高股息（0056）重回ETF亞軍、主動統一台股增長（00981A）增幅超狂、戶數月增逾28％。

在個股方面，護國神山台積電的定期定額投資戶數繼續一枝獨秀，從10月的13.43萬戶大幅躍升至14.28萬戶，單月增加超過8,500戶，增幅6.3％領先所有個股，穩居個股冠軍。這表明在半導體產業前景樂觀與AI浪潮推動下，散戶投資人持續以定期定額方式堅定佈局；而緊追在後的金融股競爭激烈，兆豐金（2886）在11月成功超越玉山金（2884），重奪個股榜單的第二名，不過兩者戶數均較前月微幅下降。此外，受惠於題材發酵，鴻海（2317）的戶數在11月也穩定增長近2,000戶，排名維持在第四位。

ETF榜單則是本月數據的焦點所在。規模剛突破「兆元」門檻的市值型ETF龍頭元大台灣50在11月表現強勁，單月大增超過5.1萬戶、增幅8.5％，總戶數一舉突破65萬大關、來到651,189戶，繼續穩坐ETF定期定額的冠軍寶座。

高股息ETF之間的排名則出現了重大洗牌，老牌高股息ETF元大高股息在11月逆勢增加了4,638戶，總戶數達280,615戶，成功超越了戶數單月銳減逾萬戶的國泰永續高股息（00878），重回ETF定期定額的第二名，00878則退居第三。這波排名變動顯示，隨著市場波動，部分高股息投資人有將資金集中在老牌標的0056的趨勢。

值得一提的是，除了0056外，其他多檔高人氣高股息ETF如群益台灣精選高息（00919）及元大台灣高息低波（00713）的定期定額戶數在11月普遍呈現倒退。另一方面，主動型ETF也展現出吸引力，主動統一台股增長戶數成長至2.13萬，單月新增戶數超越了0056，單月增加4,684戶、增幅高達28.13％，表現亮眼，為市場提供了新的關注焦點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

