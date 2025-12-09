快訊

今年最後一次更新！iOS 26.2新增8大實用功能 正式版登場時間曝

日本Pocky巧克力棒風味異常下架600萬產品 食藥署：國內2品項受影響

苗博雅稱兩岸開戰台仍可正常上班課惹議 網轟：台烏國土差16倍

首檔不配息台股 ETF 009816准募

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

凱基投信9日宣布，12月8日獲准募集凱基台灣TOP 50 ETF，以下簡稱凱基台灣TOP 50（009816），追蹤臺灣指數公司「特選臺灣TOP50指數」，是目前唯一不配息的台股ETF，透過股息滾入再投資的機制設計、充分發揮時間複利滾雪球效應。

凱基台灣TOP 50 ETF基金研究團隊表示，回顧2007年以來，台股歷經多次多空洗禮，包括引爆全球金融危機的美國次貸風暴、或是讓全球經濟活動急凍的COVID-19疫情，加權指數修正過後依舊恢復上行，統計18年間，台灣加權指數若不計股息，可繳出309%報酬率；若將股息存下來，則可得出420%報酬。相較之下，凱基台灣TOP 50所追蹤的指數-特選台灣TOP50指數，透過強制將股息再投資的結果，在相同時空背景與投資時間長度下，最終滾出743%的累積報酬。

凱基台灣TOP 50 ETF基金研究團隊表示，近年在AI趨勢催化下，台股行情有目共睹。2026年雲端服務供應大廠在強勁營運現金流支撐下，將持續投入AI基礎建設，大廠擴大資本支出將直接轉化為對台灣AI供應鏈的需求，台灣電子零組件出口得以持續強勁，帶動台灣實質GDP持續成長，預期整體台股獲利年增率，也將從2025年的10%躍升至2026年的22%，顯示台股獲利穩健，多頭行情可望續航。

資金輪動加速，要掌握台股長多行情，可透過市值型ETF參與，若能強制將配息再投入，更有機會創造更佳的長期報酬。凱基台灣TOP 50基金不僅首創台股ETF不配息，更聚焦台股前50大龍頭企業分享其成長紅利；並在篩選指標加入近四季稅後純益總和必須大於0的條件，以避免買到市值大但獲利表現起伏大的成分股；另以前五大成分股權重總和不超過65%分散過度集中持股風險。凱基台灣TOP 50基金發行價10元，經理費每年0.07%，保管費每年0.027%，成分股每年調整4次，可望成為投資人實現時間複利的助力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股獲利 凱基 ETF

延伸閱讀

搶攻聖誕行情！凱基證新戶最高享4,800元手續費抵用金

綠能風潮席捲全球 潔淨能源ETF表現更勝台股正2

熱錢潮湧…指數蓄勢上攻 台股市值衝百兆元大關

0050規模跨越兆元 台股ETF總規模衝3.8兆元寫紀錄

相關新聞

11月定期定額曝！台積電、0050持續霸榜 這檔主動式ETF戶數暴增28％

臺灣證券交易所9日公告，12月公布最新定期定額投資統計數據，揭示了11月證券商承作定期定額投資的熱門標排名，結果顯示個股...

主動式台股ETF夯、受益人連8紅突破45萬人創高 科技型後市最看俏

今年投資新寵主動式台股ETF人氣強強滾。根據集保戶股權分散12月5日最新統計資料顯示，5檔主動式台股ETF整體受益人數上...

00878、00713、00918...全都落後大盤！股添樂：高股息不爛、是台積電太猛

財經YOUTUBER「股添樂」指出，2025年至今台股大盤上漲近25％，但市面上主要高股息ETF績效幾乎全面落後，大批投資人心灰意冷，甚至想「一鍵出清改買0050」。 他強調，高股息ETF表現不如大盤，關鍵不是產品失靈，而是「台積電太強、AI資金過度集中」，加上投資人一開始就「買錯目的」，才會失望落差這麼大。

綠能風潮席捲全球 潔淨能源ETF表現更勝台股正2

隨著全球淨零排放目標進入深水區，潔淨能源產業已從單純的環保議題轉變為資本市場的核心成長動能。近期台股表現雖然穩健，但觀察...

信貸50萬買0050、0056、00919能靠股息打贏利息？網曝潛在風險

借錢投資風險高，多數人都不推薦。不過Dcard有網友發文請益，若以信貸50萬元、利率約3%投入ETF，殖利率只要達保守5%即可「股息打敗利息」，並以00919、0056、0050等標的實作，強調長抱十年可累積資產。對此，不少人提醒不能只看配息率，要小心賺股息、賠本金。

0050、0052追高加碼？網建議「長線主軸＋短中期價差操作」並行

0050、0052怎麼選？Dcard有投資人請益手上各持2張0050與0052，成本分別約60.8元、35.6元，擔心再各買一張是否算追高、資金有限該如何下手，引起網友討論。留言焦點集中在「長期投資不用糾結短期高低點」與「大盤波動下分批布局較穩」，同時也出現提醒股市不穩、甚至推銷主動式商品或槓桿正2的不同聲音。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。