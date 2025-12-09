首檔不配息台股 ETF 009816准募

凱基投信9日宣布，12月8日獲准募集凱基台灣TOP 50 ETF，以下簡稱凱基台灣TOP 50（009816），追蹤臺灣指數公司「特選臺灣TOP50指數」，是目前唯一不配息的台股ETF，透過股息滾入再投資的機制設計、充分發揮時間複利滾雪球效應。

凱基台灣TOP 50 ETF基金研究團隊表示，回顧2007年以來，台股歷經多次多空洗禮，包括引爆全球金融危機的美國次貸風暴、或是讓全球經濟活動急凍的COVID-19疫情，加權指數修正過後依舊恢復上行，統計18年間，台灣加權指數若不計股息，可繳出309%報酬率；若將股息存下來，則可得出420%報酬。相較之下，凱基台灣TOP 50所追蹤的指數-特選台灣TOP50指數，透過強制將股息再投資的結果，在相同時空背景與投資時間長度下，最終滾出743%的累積報酬。

凱基台灣TOP 50 ETF基金研究團隊表示，近年在AI趨勢催化下，台股行情有目共睹。2026年雲端服務供應大廠在強勁營運現金流支撐下，將持續投入AI基礎建設，大廠擴大資本支出將直接轉化為對台灣AI供應鏈的需求，台灣電子零組件出口得以持續強勁，帶動台灣實質GDP持續成長，預期整體台股獲利年增率，也將從2025年的10%躍升至2026年的22%，顯示台股獲利穩健，多頭行情可望續航。

資金輪動加速，要掌握台股長多行情，可透過市值型ETF參與，若能強制將配息再投入，更有機會創造更佳的長期報酬。凱基台灣TOP 50基金不僅首創台股ETF不配息，更聚焦台股前50大龍頭企業分享其成長紅利；並在篩選指標加入近四季稅後純益總和必須大於0的條件，以避免買到市值大但獲利表現起伏大的成分股；另以前五大成分股權重總和不超過65%分散過度集中持股風險。凱基台灣TOP 50基金發行價10元，經理費每年0.07%，保管費每年0.027%，成分股每年調整4次，可望成為投資人實現時間複利的助力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。