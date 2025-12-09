綠能風潮席捲全球 潔淨能源ETF表現更勝台股正2

隨著全球淨零排放目標進入深水區，潔淨能源產業已從單純的環保議題轉變為資本市場的核心成長動能。近期台股表現雖然穩健，但觀察今年以來的ETF績效表現可以發現，綠能相關主題的成長爆發力明顯更勝一籌。根據數據顯示，潔淨能源ETF在台股市場掛牌的所有311檔ETF中表現優異，報酬率不僅名列前茅，更一舉超越了市場指標性的台股正2與「國民ETF」元大台灣50（0050）。

觀察整體投資環境，台股加權指數近來表現不俗，帶動相關槓桿型ETF如國泰臺灣加權正2（00663L）今年以來繳出44.94％的亮眼漲幅。然而，潔淨能源投資的報酬表現依然更為出色，以FT潔淨能源（00899）為例，今年以來報酬率高達45.55％，穩居所有潔淨能源、綠電相關ETF的漲幅冠軍。相較之下，規模剛突破兆元的0050，雖受到投資人青睞，但今年以來含息報酬率約為32.9％，整體績效表現排在所有ETF榜單中的第33名。

法人分析，00899等ETF表現強勁，主因其成分股涵蓋全球太陽能龍頭（如First Solar）與風能設備大廠，受惠於美國與歐洲分散式電網基建的龐大需求。而富邦ESG綠色電力（00920）報酬率達44.78％，其成分股聚焦於丹麥風電龍頭Vestas與氫能技術公司，受惠於國際企業對綠電採購的剛性需求。中信電池及儲能（00902）則有40.99％的報酬率，其持股如寧德時代與TDK，受惠於全球電動車滲透率提升與電網儲能系統安裝量爆增，受到市場追捧。

法人看好，隨著基礎建設翻新，對潔淨能源的需求將持續噴發。儘管台股正2表現不俗，但投資人若追求更高爆發力，配置潔淨能源主題ETF將是掌握未來十年國際發展趨勢的關鍵，綠能投資不僅具備ESG價值，更是法人眼中分散風險且兼具高成長潛力的首選。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。