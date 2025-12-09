快訊

主動式台股ETF夯、受益人連8紅突破45萬人創高 科技型後市最看俏

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
5檔主動式台股ETF受益人。（資料來源:CMONEY、2025/11/28）
今年投資新寵主動式台股ETF人氣強強滾。根據集保戶股權分散12月5日最新統計資料顯示，5檔主動式台股ETF整體受益人數上周增加2.3萬人，統計總人數達45萬3,272人，已連續第8周創下新高。市場法人表示，除了既有的5檔外，年底前預計有4檔主動式台股ETF加入，其中群益00992A是唯一以科技為投資主軸的主動式台股ETF，投資標的廣納科技全領域之創新題材，能靈活掌握台灣科技強勢股之投資機會。

主動群益科技創新（00992A）經理人陳朝政表示，全球科技產業在年底前迎來多項關鍵利多訊號，最新財報顯示人工智慧相關需求依舊強勢，先進運算平台在雲端、資料中心與大型模型訓練的多重推動下持續熱銷，使市場對AI 泡沫化的疑慮暫時緩解，AI不是短線題材，而是各國企業競相投入的新一輪科技基礎建設。

陳朝政指出，年底消費旺季與降息預期交織，對後續行情可期待。操作建議反彈不追高、逢拉回分批承接AI相關科技產業及其供應鏈，這些領域包括電源管理、BBU系統、高效能運算基礎設施以及半導體設備廠務工程等，具備較高的成長潛力。

主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易表示，參考過往在美國預防性降息時的經驗，台股皆是多頭格局不變，經過一段時間的高檔修正，多數產業族群股價已回落至較為合理的評價區間，尤其具備獲利成長性、產品需求明確或受科技趨勢推動的領域，其中長期投資價值反而因修正而提升。AI伺服器升級循環、網通設備提高頻寬的需求、低軌衛星帶動的軍備競賽，都是明年仍將持續發酵的重要推力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

