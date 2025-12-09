0050、0052追高加碼？網建議「長線主軸＋短中期價差操作」並行

快訊

0050、0052怎麼選？Dcard有投資人請益手上各持2張0050與0052，成本分別約60.8元、35.6元，擔心再各買一張是否算追高、資金有限該如何下手，引起網友討論。留言焦點集中在「長期投資不用糾結短期高低點」與「大盤波動下分批布局較穩」，同時也出現提醒股市不穩、甚至推銷主動式商品或槓桿正2的不同聲音。

0050元大台灣50 ETF為追蹤台灣市值前50大企業組成的台灣50指數，成分股高度集中在大型權值股，台積電長期為最大權重，定位偏向「買台股大盤成長」。0052富邦科技 ETF則是聚焦科技類股，前十大成分股同樣以台積電、鴻海、聯發科等電子權值為主，整體更偏向「科技與半導體景氣循環」。

一名網友在Dcard發文提問，0050、0052兩檔ETF近期上漲後是否已高於合理區間、再加碼會不會拉高成本，反映小資族常見的「怕買在高點」焦慮；他沒有否定長抱策略，但希望在有限資金下做更有效率的加碼決策。

多數網友給出相近結論，認為若以長期持有為前提，「長期向上的東西本來就會越買越貴」，與其猜高低點不如定期定額、分批累積；也有人表示短期可能震盪，但投資時間拉長就能消化波動，0050可直接當大盤核心部位建立底倉，再慢慢加碼。另有留言分享個人策略，認為最終多數人會回到0050作為長線主軸，0052則像「小台積」偏短中期價差操作。

不同意見方面，有人提醒現階段股市不穩、不建議追買；也有人偏向推「主動式ETF」「正2只適用上升波段」等替代作法，或以「過陣子買正2會賺翻」的樂觀論調反向對照保守存股派。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

