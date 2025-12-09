信貸50萬買0050、0056、00919能靠股息打贏利息？網曝潛在風險

借錢投資風險高，多數人都不推薦。不過Dcard有網友發文請益，若以信貸50萬元、利率約3%投入ETF，殖利率只要達保守5%即可「股息打敗利息」，並以00919、0056、0050等標的實作，強調長抱十年可累積資產。對此，不少人提醒不能只看配息率，要小心賺股息、賠本金。

一名網友在Dcard發文描述，友人認為ETF股息扣除管理費與利息仍有正利差，賺到的現金流可再投入或留待大跌加碼，靠時間複利「後面躺著領」。原PO因此好奇，若以高股息ETF與大盤ETF搭配，是否真能長期維持「股息>利息」的策略，並希望前輩提供實務觀點。

在原PO心得與疑問層面，他並未直接否定槓桿作法，而是偏向驗證：在目前環境下看似合理的利差交易，放到十年尺度是否仍成立，尤其擔心股息下滑或市場回檔時，貸款壓力會不會反噬本金與現金流。

多數回應者的共識是「理論上可能，但前提很多」。有人指出行情好、股息旺時確實有利差，但遇到熊市或0050套牢、甚至高股息ETF配不出來時，現金流就會吃緊；也有人直言借貸投資本質是開槓桿，風險會被放大，需先衡量抗跌與還款能力。另有網友以00919為例計算含息殖利率可達近一成，認為短期「打得回來」不難，但反覆強調股價與配息都會波動，不能保證長期不變。

不同意見與延伸討論則更聚焦在比較方式與個人條件。有網友認為不該只拿「股息對利息」，而應看含息年化報酬是否高於借貸利率，否則可能「賺股息、賠本金」；也有人分享自身信貸更高額、全押台積電成功的案例，強調月薪與現金流才是關鍵。另有回應認為若月配息能覆蓋每月貸款支出，心理壓力會小很多，但仍提醒市場一旦下殺20%，投資人是否扛得住才是勝負點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。