信貸50萬買0050、0056、00919能靠股息打贏利息？網曝潛在風險

聯合新聞網／ 綜合報導
台股8日開高走高。中央社

借錢投資風險高，多數人都不推薦。不過Dcard有網友發文請益，若以信貸50萬元、利率約3%投入ETF，殖利率只要達保守5%即可「股息打敗利息」，並以00919、0056、0050等標的實作，強調長抱十年可累積資產。對此，不少人提醒不能只看配息率，要小心賺股息、賠本金

一名網友在Dcard發文描述，友人認為ETF股息扣除管理費與利息仍有正利差，賺到的現金流可再投入或留待大跌加碼，靠時間複利「後面躺著領」。原PO因此好奇，若以高股息ETF與大盤ETF搭配，是否真能長期維持「股息>利息」的策略，並希望前輩提供實務觀點。

在原PO心得與疑問層面，他並未直接否定槓桿作法，而是偏向驗證：在目前環境下看似合理的利差交易，放到十年尺度是否仍成立，尤其擔心股息下滑或市場回檔時，貸款壓力會不會反噬本金與現金流。

多數回應者的共識是「理論上可能，但前提很多」。有人指出行情好、股息旺時確實有利差，但遇到熊市或0050套牢、甚至高股息ETF配不出來時，現金流就會吃緊；也有人直言借貸投資本質是開槓桿，風險會被放大，需先衡量抗跌與還款能力。另有網友以00919為例計算含息殖利率可達近一成，認為短期「打得回來」不難，但反覆強調股價與配息都會波動，不能保證長期不變。

不同意見與延伸討論則更聚焦在比較方式與個人條件。有網友認為不該只拿「股息對利息」，而應看含息年化報酬是否高於借貸利率，否則可能「賺股息、賠本金」；也有人分享自身信貸更高額、全押台積電成功的案例，強調月薪與現金流才是關鍵。另有回應認為若月配息能覆蓋每月貸款支出，心理壓力會小很多，但仍提醒市場一旦下殺20%，投資人是否扛得住才是勝負點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050、0052追高加碼？網建議「長線主軸＋短中期價差操作」並行

0050、0052怎麼選？Dcard有投資人請益手上各持2張0050與0052，成本分別約60.8元、35.6元，擔心再各買一張是否算追高、資金有限該如何下手，引起網友討論。留言焦點集中在「長期投資不用糾結短期高低點」與「大盤波動下分批布局較穩」，同時也出現提醒股市不穩、甚至推銷主動式商品或槓桿正2的不同聲音。

0050規模跨越兆元 台股ETF總規模衝3.8兆元寫紀錄

國內首檔ETF元大台灣50（0050）再度寫下新里程碑，昨（8）日規模站上兆元大關，再創台灣基金業的發展全新篇章。005...

90歲阿伯靠1200張00878季領48 萬！不敗教主亮明細：股利買回真的會越滾越大

「不敗教主－陳重銘」近日在臉書專頁分享一名許姓投資人的案例，指出對方自國泰永續高股息（00878）發行以來便長期持有，並以股利買回受益單位的方式，讓張數逐步累積到1200張；相關「收益分配所得明細表」

0050定期定額扣、台積電（2330）跌下來再加碼！黃大米：我股票只有這兩檔

你們也知道我是股市小白，我的股票只有買台積電跟0050 身為一個小白，想要分享的是 目前我買的台積電獲利比0050好，但我還是會繼續定期定額扣0050，因為我真的做了很久的功課，看了很多周圍的朋友

00878+0056+00919...月領4.6萬繳房貸！內行勸出清高股息：寬限期一過就爆

在高房價與投資熱潮交錯的時代，如何平衡房貸壓力與資產配置，成為許多家庭的共同課題。一名網友於PTT發文整理年底持股並提出疑慮，原PO分享，夫妻本業加副業年收入約250萬元，加上股票利息55萬元，合計約300萬元；家庭支出約170萬元（含房貸利息），每年結餘約130萬元可用於投資，此外還持有0050、0056、00878、00919及中華電，月均配息約4.6萬元，加上存款250萬元，房貸則處於寬限期，每月繳4.5萬元。

