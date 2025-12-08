兆豐00982T挑戰全台首檔動態靈活ETF

平衡型 ETF近來成為市場新寵，市面上已有標榜「美股七、美債三」或「台股三、美債七」的創新產品。然而，面對未來投資市場可能出現的劇烈震盪，兆豐投信12月8日募集的兆豐台美動能股債平衡 ETF（00982T），主打市場唯一的台股美債「動態」配置，透過技術分析機制，在 80% 與 20%的大區間內靈活切換，是平衡型 ETF 的「變形金剛」。

兆豐投信指出，ETF採固定權重，在多頭時表現亮眼，但遇到空頭時波動加大；有些雖然比較抗跌，卻容易在股市大漲時表現不如純股票配置。00982T打破這種「選邊站」的限制，不預設股債誰主誰輔，根據市場訊號進行動態調整：1.【多頭衝刺】股 80%：債20%，當偵測到台股動能強勁（如 AI 主升段），股票部位直接拉高至80%，積極掌握股票市場上漲行情；2.【空頭防禦】股20%：債 80%，當市場轉空，迅速將債券部位拉高至80%，防禦力優而力求降低波動；3.【盤整／轉折】股50%：債 50%，在趨勢不明或市場過熱／過冷時，自動回歸五五波的中性配置，降低波動。

兆豐投信指出，隨著美國降息循環啟動、AI 產業波動加大，投資人擔心「在大跌時滿手股票，在大漲時滿手債券」。00982T的技術分析決策機制就像內建導航系統，依不同情況判斷比較適合當下情境的道路。相較於市面其他產品，00982T提供更寬廣的戰術空間，能像股票型ETF進攻，也能像債券型ETF防守，動態平衡，一檔抵兩檔。

兆豐台美動能股債平衡ETF 12月8日至11日展開募集，投資人可評估自身風險承受能力，體驗「動態配置」帶來的投資新效率。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。