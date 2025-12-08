股債配置還在「定格」？兆豐00982T挑戰全台首檔「動態靈活」ETF

近年來平衡型ETF成為市場新寵，市面上已有標榜「美股7：美債3」或「台股3：美債7」的創新產品。然而，面對未來投資市場可能出現的劇烈震盪，單一「固定比例」恐難以應對所有情境。兆豐投信於12月8日募集的「兆豐台美動能股債平衡ETF」（00982T），主打市場唯一的台股美債「動態」配置，透過技術分析機制，在80%與20%的大區間內靈活切換，是平衡型ETF的「變形金剛」。

兆豐投信指出，別讓「固定比例」限制未來！00982T展現「動態靈活」功能。市面上的平衡型ETF多採固定權重。例如「股7債3」在多頭時表現亮眼，但遇到空頭時波動加大；而「股3債7」雖然比較抗跌，卻容易在股市大漲時表現不如純股票配置。00982T打破了這種「選邊站」的限制。它不預設股債誰主誰輔，而是根據市場訊號進行動態調整。

一、多頭衝刺

：股80%、債20%，當偵測到台股動能強勁（如AI主升段），股票部位直接拉高至80%，比「股7債3」的產品更積極，有機會掌握股票市場上漲行情。

二、空頭防禦

：股20%、債80%，當市場轉空，迅速將債券部位拉高至80%，防禦力優於「股3債7」的產品，力求降低波動。

三、盤整／轉折

：股50%、債50%，在趨勢不明或市場過熱／過冷時，自動回歸五五波的中性配置，降低波動。

兆豐投信表示，波動加劇的年代，您需要「會看路」的ETF。隨著美國降息循環啟動、AI產業波動加大，投資人擔心「在大跌時滿手股票，在大漲時滿手債券」。00982T的「技術分析決策機制」，就像是內建了導航系統，能依不同情況，判斷比較適合當下情境的道路。相較於市面上其他產品，00982T提供了更寬廣的「戰術空間」。它既能像股票型ETF一樣進攻，也能像債券型ETF一樣防守，動態平衡，一檔抵兩檔。

一般投資人不想在「股多債少」或「債多股少」之間糾結？兆豐台美動能股債平衡ETF（00982T）提供了解決方案。於12月8日至11日展開募集，建議投資人可評估自身風險承受能力，體驗「動態配置」帶來的投資新效率。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。