00878、00713、00918...全都落後大盤！股添樂：高股息不爛、是台積電太猛

財經YOUTUBER「股添樂」指出，2025年至今台股大盤上漲近25％，但市面上主要高股息ETF績效幾乎全面落後，大批投資人心灰意冷，甚至想「一鍵出清改買0050」。

他強調，高股息ETF表現不如大盤，關鍵不是產品失靈，而是「台積電太強、AI資金過度集中」，加上投資人一開始就「買錯目的」，才會失望落差這麼大。

台積電漲近4成 高股息ETF完全缺席

股添樂指出，今年「大盤贏高股息」最大原因就是台積電。根據他統計，截至12月5日，台積電股價漲幅約37％，且在加權指數權重超過4成，「一檔股票就拖著大盤往上衝」，自然帶動指數交出亮眼漲幅。

但高股息ETF的設計是鎖定高配息個股，台積電配息率並不突出，因此多數高股息ETF根本不會重押台積電，「主攻高股息的商品，本來就不會站在今年的C位」。

除了台積電，市場焦點也高度集中在AI與科技股，但這些族群普遍配息不高，多半也不在高股息ETF主力持股名單內。

股添樂點名，聯電、瑞儀、可成、聯詠、華碩、群光、長榮航、中租、聯強等，才是高股息ETF常見的大宗持股，但這些股票今年漲勢溫和，甚至表現疲弱，「不是高股息特別爛，是資金只愛AI，其他通通被關靜音。」

大盤殖利率僅2.4％ 高股息年化6～10％仍達標

雖然今年高股息ETF股價漲幅普遍落後大盤，但股添樂強調，這類商品的「本職學能」是提供穩定現金流，而不是擊敗指數漲幅。若從配息角度來看，多數高股息ETF仍交出不錯成績單。

他整理主流高股息ETF今年配息數據指出，多檔ETF年化配息率維持在6％至10％區間，例如老牌0056今年幾次配息換算年化，幾乎都是9％、10％起跳，00918的年化配息率也常逼近或超過10％，00878、00713等也都維持在6％至7％以上。

對照目前台股指數已站上2萬8千點，大盤整體殖利率僅約2.4％，股添樂認為，高股息ETF在「配得比大盤多」這件事上，仍明顯達標，「如果你當初買高股息，是為了現金流，那它們沒有對不起你；但如果你買來想贏大盤，那一開始就是跑錯棚。」

沒漲反而變便宜 高股息成分股有望落後補漲

對於外界悲觀看待高股息ETF前景，股添樂不認同。他指出，今年高股息ETF「沒參與AI大漲」，某種程度也代表成分股基期仍低，估值相對便宜，「漲多才是最大利空，沒漲反而有補漲空間」。

他舉例，半導體設備股漢唐自8月底高點回落，但近幾季獲利優於去年，預期明年配息不會太寒酸，估算殖利率約4.5％；半導體通路商大聯大，股價一年幾乎原地踏步，但獲利亦較去年成長，預估殖利率接近5％。

此外，多數傳產股、金融股今年在關稅、景氣壓力影響下股價整理時間長，估值偏低，未來一旦市場重回「高殖利率題材」，這些股票都可能成為高股息ETF落後補漲的來源。

市值型、高股息不是單選題 攻守配置才是關鍵

面對「要不要賣掉高股息改買市值型ETF」的靈魂拷問，股添樂提醒，市值型ETF與高股息ETF從來就不是二選一，而是攻守可以搭配的兩種工具。

市值型ETF如0050，配息少但上漲空間較大，適合作為成長與攻擊部位；高股息ETF漲幅有限但現金流穩定，屬於防禦性資產。

兩者搭配，可以讓投資組合波動更平滑，「尤其當資產從100萬長到500萬、1000萬之後，你就會開始在意回檔40％到底是睡得著，還是睡不著。」

他以今年4月回檔為例，不論台股或美股，市值型ETF下跌速度都明顯快於高股息或價值型ETF，顯示後者在空頭行情中具備抗跌緩衝效果，「長期來看，高股息在空頭年度往往表現優於大盤，2018、2022就是很典型的例子。」

00713、00878、00918可續列觀察

至於實際選擇標的，股添樂給出的方向，是拉長時間比較各檔ETF在多空循環中的表現，而不是只盯著單一年份。

他點名三檔值得持續關注的產品：

第一檔是掛牌時間較長的00713，雖然今年績效明顯掉隊，但從發行迄今，多數年度都能打敗大盤。 第二檔是00878，連兩年落後指數，但持股多為大型股，未來在落後補漲行情中仍有機會扳回一些差距。 第三檔是近三年表現相對突出的00918，大華優利高填息，三年總績效在同族群中名列前茅，今年雖輸給大盤，但差距約7％，配息年化接近10％，「誠意十足」。

至於00919、00944等新一代高股息ETF，他認為配息水準也相當有看頭，但受限於掛牌時間較短、股價波動較大，仍需再觀察一段時間，才能更完整評估。

不是該不該賣 而是你要什麼

對於是否「一鍵出清高股息ETF」這題，股添樂給出的結論是：如果真的對高股息沒有信心，未來新增資金可以轉向市值型或科技型ETF，但不一定要把現有部位全部砍光。

他強調，關鍵還是在於投資人當初的目的，「如果你真正需要的是長期現金流，那高股息ETF依然可以是你資產配置的一環；等哪一天空頭真的來，你可能會慶幸，自己手上還留著這些防禦部隊。」

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。