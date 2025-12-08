90歲阿伯靠1200張00878季領48 萬！不敗教主亮明細：股利買回真的會越滾越大

「不敗教主－陳重銘」近日在臉書專頁分享一名許姓投資人的案例，指出對方自國泰永續高股息（00878）發行以來便長期持有，並以股利買回受益單位的方式，讓張數逐步累積到1200張；相關「收益分配所得明細表」曝光後，引發網友熱議。

據陳重銘分享，許姓阿伯當年一次認購1000張，之後不再追加本金，而是把每季領到的股利全數投入同一檔標的，使張數逐年增加。他公開的明細顯示100萬單位當季配發40萬元，另20萬單位配發8萬元，加總等於單季領息48萬元。

陳重銘提到，阿伯目前已接近90歲，孩子們都已獨立，他本人也不追求留下大量遺產，因此選擇以高股息ETF作為主要現金流來源，只要按季領息即可支應生活所需，不必額外操心市場波動。他並藉此強調，只要持續將股利買回，「張數變多後，複利效果會越來越明顯」。

貼文一出便引來大量迴響，許多網友看到明細上的金額驚呼「量大真的客觀」、「領息再投入，張數越滾越多」、「阿伯人生太逍遙」。不少人認為這是標準的「股利生股」範例，展現長期投入與複利的力量。

不過也有另一派提醒，每位投資人的需求與風險承受度不同，「不一定要照抄」、「要每季填息才算完整」、「適合自己的方式最重要」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。