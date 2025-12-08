0050定期定額扣、台積電（2330）跌下來再加碼！黃大米：我股票只有這兩檔

你們也知道我是股市小白，我的股票只有買台積電跟0050

身為一個小白，想要分享的是

目前我買的台積電獲利比0050好，但我還是會繼續定期定額扣0050，因為我真的做了很久的功課，看了很多周圍的朋友定期定額買0050外加股利再投入成效都很好

喔，如果台積電跌下來，我就會再加碼台積電，但如果台積電沒有跌下來持續漲，身為一個股市小白，暫時就不會再加碼了

以上是菜鳥的經驗分享，希望也能給跟我一樣很膽小，不敢進場的粉絲一點點參考

我沒有時間每天看盤，因此定期定額0050，外加設定股利再投入，是比較簡單的方式 目前獲利大概十二萬多，但我沒有賣就是了

◎本文內容已獲 黃大米 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。