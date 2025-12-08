勸退休爸爸買0050勝過0056但失敗了…施昇輝：無法說服就別勸除非遇詐騙！
＊原文發文時間為12月5日
昨天和一位30歲出頭的朋友聊天。
他曾建議退休的爸爸該買0050，但爸爸認為要用錢的時候，就要賣0050，讓他很不放心，因為他會擔心越賣越少，甚至他還說如果看到0050漲很多，他可能就捨不得賣了，或許就少出國一次吧！他說0056股息比較多，不用賣0056，張數可能永遠不會少。
他後來放棄說服他爸爸，因為他能體諒爸爸的心情，他也知道爸爸退休了就該開開心心、無憂無慮才對，別給他造成心理壓力了。
以前也聽朋友勸退休的媽媽不要買個股，該買0050或0056，但他說媽媽唯一的興趣就是每天在股市殺進殺出，買0050或0056以後，她每天要做什麼？我就跟朋友說，別勸了，讓媽媽開心比較重要。
當你勸別人做不開心、不放心的事，只要不是對方碰到詐騙集團，就不要勸了，因為你又不是他（她）！
◎本文內容已獲 樂活分享人生 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言