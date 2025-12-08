00995A ETF 選出台股MVP 結合量化打底與主動加乘雙重優勢

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
股利成長與報酬表現相關性。(資料來源:Bloomberg，中國信託投信整理)
主動式ETF憑藉其靈活投資策略和透明資訊揭露，為投資人提供另類選擇，成為今年市場新寵。中國信託投信推出旗下首檔主動台股ETF--中信台灣卓越成長主動式ETF（00995A），主打獨創的MVP三大策略，透過量化模型（Model）全方位篩選兼具動能、價值、波動與獲利面的優質企業，並納入股利成長因子（Value），由經理人發揮專業主動選股（Pro）優勢，靈活配置如AI供應鏈等潛力股，旨在為投資人選出台股中的MVP企業，尋求超額報酬的機會。

中國信託投信表示，根據過去十年數據顯示，台股市場每年表現最突出的類型（如產業型、市值型、高息型）皆不盡相同，單靠被動投資容易錯過當年度的主流趨勢，但透過主動選股，有機會在多頭時爭取超越大盤的績效。00995A結合量化打底與主動加乘雙重優勢，試圖在瞬息萬變的市場中，挖掘出被低估的潛力股。

00995A經理人張書廷表示，00995A核心競爭力在於其「MVP」選股邏輯。M（Model）指的是全方位量化篩選，透過內部量化指標，針對全台股進行初步過濾，篩選標準涵蓋衡量股價動能的Momentum（動能）、評估市值是否被低估的Value（價值）、控管股價波動的Volatility（波動），以及檢視賺錢效率的Profitability（獲利）四大面向。

V (Value)指股利成長價值。張書廷解釋，不同於傳統高股息ETF僅看當下殖利率，00995A更看重股利成長。篩選具備「獲利佳、現金足、肯回饋」特質的企業。歷史數據證實，股利成長次數越高的企業，其年化報酬率與ROE（股東權益報酬率）表現皆較佳，展現出更強的長期投資價值。

P（Pro）透過專業經理人主動選股，也是主動式ETF的靈魂所在。張書廷表示，00995A將依據產業趨勢與籌碼面，主動挑選利基產業（如散熱、CCL、網通）及高填息速率個股。統計顯示，填息快的個股平均漲幅優於填息慢的個股，透過主動配置，更有機會精準掌握除權息行情的超額報酬。

中國信託投信指出，AI已是推升台股的主要動能。台灣擁有全球63%的7奈米以下先進製程產能，是AI晶片生產的核心樞紐，預估至2030年仍將維持領先地位。00995A目前的模擬投資組合中，高度聚焦於受惠AI趨勢的產業，前十大持股包含台積電（2330）、鴻海（2317）、台達電（2308）、緯穎（6669）、廣達（2382）及奇鋐（3017）等具備強大競爭力的科技產業。

中國信託投信表示，00995A採季配息機制，最低申購金額為新台幣1萬元，讓投資人能以親民的門檻，由專業經理人代為操盤，參與台股優質企業的成長果實。在股市創新高之際，投資決策更需精準，00995A透過「主動x量化」相輔相成效益，可望成為投資人掌握AI長線趨勢、追求資產成長的極佳選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

