00919許多人都喊賣該跳船？小犬「冷靜聽我說兩句」：市場永遠在輪動

聯合新聞網／ 小犬的投資日誌
小犬認為，00919在社群上許多人喊賣，多數投資人其實不必跟著跳船。重點不在短期波動，而在資產配置是否完整：高股息、市值型、主動式ETF與債券的輪動，才能分散風險、穩住長期報酬。圖/本報資料照片
看到00919大家都在喊賣，你真的要跟著跳船嗎？先冷靜聽我說兩句！

最近打開手機或是看社團討論，真的不誇張，一堆人都在喊「00919 快逃」、「高股息要崩了」，看著那些恐慌言論，我心裡其實蠻納悶的：大家到底是在怕什麼？

說句實在話，除非你是那個「天選之人」剛好買在27元的山頂上，不然以現在的股價波動，其實真的沒什麼好怕的吧？

大家別忘了，00919的規模有多大、股東人數有多少，這不是什麼隨便的小型股，不會今天跌停明天就下市，投資最忌諱的就是看到別人跑，你也跟著瞎跑，結果往往就是砍在阿呆谷，過幾個月才來搥心肝。

我一直都強調一個觀念：「千萬不要單壓一檔」，像我自己，雖然喜歡高股息帶來的現金流，但我不會只買高股息，我的配置裡有市值型 ETF 幫我追成長，有主動式ETF讓經理人幫我選股，甚至連債券我也都有配置。

為什麼呢？因為市場永遠在輪動，高股息休息的時候，市值型可能在衝；股市震盪的時候，債券能幫我做防禦，這就是「靈活理財」的重要性。

只要資產配置做得好，不管市場怎麼甩轎，我晚上照樣睡得著，投資是一場馬拉松，不是百米衝刺，不要因為一時的帳面損益就自亂陣腳，也不要因為網路上的雜音就忘記當初買進的理由。

最後我很嚴肅地告訴大家：只要你不是借錢買股，只要你有做好資產配置，現在該做的不是恐慌賣出，而是靜下心來檢視你的投資組合！別讓盲目的恐慌，收割了你辛苦累積的財富！

◎本文內容已獲 小犬的投資日誌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00919群益台灣精選高息ETF基金

