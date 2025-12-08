00878、0056、0050想靠股息想超車利率3％…存股族掀起討論

PTT上有網友提出困惑：手上有30至50萬、年利率約3%的資金，想藉由高股息ETF取得5%殖利率，扣掉利率後還能「額外多2%」當作再投入。他規劃00878、0056、0050 的組合，但也擔心管理費、波動與是否真的能打敗利率，於是上網求助投資人意見。

原PO表示，資金來源需負擔3%的年利率，因此希望利用高股息ETF提供的約5%殖利率來抵銷利息。他規劃：00878（40%）、0056（40%）、0050（20%），並強調是長期持有策略，只希望能「打贏利率3%」。

不過也坦言目前每月還款壓力存在，因此更偏向選擇配息型ETF，並徵求PTT股板網友的實務經驗。

不少網友給出偏向支持或方向性的意見，有人提醒「每個月還要還款 所以目前是考慮配息的ETF 個股的話等有多餘的資金才會購買」，也有人提醒「看你那麼保守，要注意的是能不能撐住股價波動吧」。也有網友指出組合重複度問題，表示「878跟0056重複率太高了，並且都是股票，建議分配到短中債各10%」，另有人認為「若只求5%目前主要高股息ETF只要買點OK就符合」。整體正向意見多集中在心態調整、資產配置、以及能否承受股價回檔，而非單純比較殖利率。

反對或質疑的留言則更直白，像是有人說「這裡一個月就是超長期，一禮拜是長期」，也有人提醒「你以為你要擊敗的只有3%利率嗎 通膨不用算?」。有網友質疑借貸投資的風險，「信貸還玩高股息 你只是在欺騙自己沒風險罷了」，也有人感嘆「政府的陽謀啊，物價讓它一直通膨…最可憐的就是老人了吧」。另有意見指出關鍵問題：「借來的資金不適合做長期投資吧…哪來的剩下2%當作預備金」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。