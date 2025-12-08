00878花13天填息！達人讚「收到聖誕節禮物」：維持0.4元、殖利率就有7.54%

00878提前送來一份名為「填息」的聖誕禮物，這次只花13個「交易日」，為高股息ETF再打一劑強心針，只能說：「最穩的選擇，00878，讓你安心睡覺不害怕」，不是業配，只是剛好有押韻。好啦，這下子股息確實放進口袋了，大大們中於可以安心許多。

以00878今天股價21.2元，近4季股息總和1.77元計算，年化殖利率大約還有8.34%左右，當然，未來的配息我們無法預測，但假設，我是說假設喔，只要能「維持」配發0.4元的水準，不奢望再增加，換算下來，年化殖利率其實也有7.54%左右，這個數字想想其實也還是很好。

然後前幾天剛好00878公佈換股，一起補充上來，成分股新增3檔：京元電子、鈊象、臻鼎－KY；刪除3檔：微星、萬海、大聯大，換檔股數一樣不多，能好好控制住交易成本及費用。

想像一下，填息像是我們手中的資產，擁有自我修復的健康體質，就像是一棵果樹，在我們摘下豐碩的果實後，它依然充滿生機，能迅速長出新的枝葉，繼續為了下一次的豐收做準備，這種「領得安心、抱得長久」的踏實感，是買高股息最迷人的地方。

當然我們知道領息是高股息ETF幫我們自動停利的效果，並不是真的「多」出來的，但這份安心感，對於保守的人或是退休族、老人家來說，領息不會讓股數沒有減少，能讓他們花得安心，不用擔心根基(持股數)會因賣出而慢慢不見，或是操煩什麼時候賣才是最佳時機，成功保住老人家最在意的「資產根基」的安全感。

12月12日這筆股息就要入帳，就像年底的一筆額外獎金，如果是正在累積資產階段的大大，把這份禮物「再投入」，就像是幫自己的雪球多添幾層雪，讓複利效應在明年繼續放大。

但如果今年真的過得很辛苦，拿這筆錢來好好獎勵自己或是帶家人吃頓聖誕大餐，也是非常棒的選擇，畢竟，投資的最終目的，不就是為了讓生活過得更快樂、更有選擇權嗎？

◎本文內容已獲 張紫凌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。