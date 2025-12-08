0056、00878、00919組合神話破滅？都明白改採00891和00896替代「這兩檔」
配圖都是要不要來點稀飯套餐的心血結晶
0056、00878、00919其實是前月配霸王00929式微以後，網路上很多神人在推的季配自組月配組合...
0056除息是1、4、7、10月
00878除息是2、5、8、11月
00919除息是3、6、9、12月
0056、00878、00919風行了一年之後，2025碰到逆風，除了0056配息年殖利率有大約9%而且能填息之外，2025前3季00878跟00919都碰到配息殖利率下降跟無法填息的問題
我自己這一年是改採這樣的組合
0056除息是1、4、7、10月（保留）
00891除息是2、5、8、11月（網友建議我覺得不錯）
00896除息是3、6、9、12月（我自己採用的）
取代00878的00891跟取代00919的00896都是科技ETF，除了配息已經高於00878及00919，填息能力跟股價上漲提供資本利得的能力也高於00878跟00919。
◎本文內容已獲 都明白的存股筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言