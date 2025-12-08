0056、00878、00919組合神話破滅？都明白改採00891和00896替代「這兩檔」

快訊

聯合新聞網／ 都明白的存股筆記
0056、00878、00919是許多人自組月配的主要組合；但2025年00878與00919都面臨殖利率下降與填息困難。（本報資料照片）
配圖都是要不要來點稀飯套餐的心血結晶

0056、00878、00919其實是前月配霸王00929式微以後，網路上很多神人在推的季配自組月配組合...

0056除息是1、4、7、10月

00878除息是2、5、8、11月

00919除息是3、6、9、12月

0056、00878、00919風行了一年之後，2025碰到逆風，除了0056配息年殖利率有大約9%而且能填息之外，2025前3季00878跟00919都碰到配息殖利率下降跟無法填息的問題

我自己這一年是改採這樣的組合

0056除息是1、4、7、10月（保留）

00891除息是2、5、8、11月（網友建議我覺得不錯）

00896除息是3、6、9、12月（我自己採用的）

取代00878的00891跟取代00919的00896都是科技ETF，除了配息已經高於00878及00919，填息能力跟股價上漲提供資本利得的能力也高於00878跟00919。

◎本文內容已獲 都明白的存股筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

