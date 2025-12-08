00994A ETF 攻台股結構性成長強趨勢股

台股ETF爆炸性競爭來臨，投資人要在多樣化產品中，挑出能創造優異報酬的標的，難度越來越高，2020年以來，台股ETF每一年都有不同的話題，主題型、市值型、高股息及近來火熱的主動型，第一金投信提醒，無論是在行情強勢多頭，或是回檔盤整之際，唯有掌握產業趨勢與強勢個股，具備結構性需求的，才能吸引資金進駐，漲勢延續更久。

第一金投信全新推出第一金台股趨勢優選主動式ETF（00994A），預計在12月15日起開始募集，投資人最低只要新台幣1萬元起就能參與台股爆發力與結構性成長行情。00994A投資策略，依系統化原則篩選出：具備獲利成長、技術線多頭、法人加碼，及股價強勢標的，且第一大持股權重最高可達30%。

台股具備「產業輪動快、個股表現分歧」的市場結構，第一金台股趨勢優選主動式ETF經理人張正中說明，台股多頭盤整行情，一方面要採取系統化主動選股策略，選股重於選市，一方面則是擴大投資池，從更廣泛的市場挑選更多飆股，台股市值前500大企業，涵蓋台股市值逾90%，更具備代表性，同時也有機會找出更多高成長潛力的標的。

CMoney統計，台股市值前500大企業近一年EPS平均增速達37.8%，高於市值前50大企業的32.1%；此外，統計近三年富時50指數累計報酬達185%，其中贏過指數成份股共有30%，15檔個股的平均累計報酬達484%，張正中指出，這反應投資策略要聚焦真正的強勢標的，才能更有效創造超額報酬空間。

張正中強調，透過500大企業股票池，也增加找到強勢產業與優質標的機會，例如，近三年市值前500大企業中，有高達74檔個股*表現優於權值王台積電，從更廣闊的選股空間，透過主動操作創造Alpha，提供投資人掌握市場超額報酬機會。

