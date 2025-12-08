快訊

00994A ETF 攻台股結構性成長強趨勢股

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
近三年富時50指數與其成分股表現。（資料來源：CMoney，FTSE，第一金投信整理）
台股ETF爆炸性競爭來臨，投資人要在多樣化產品中，挑出能創造優異報酬的標的，難度越來越高，2020年以來，台股ETF每一年都有不同的話題，主題型、市值型、高股息及近來火熱的主動型，第一金投信提醒，無論是在行情強勢多頭，或是回檔盤整之際，唯有掌握產業趨勢與強勢個股，具備結構性需求的，才能吸引資金進駐，漲勢延續更久。

第一金投信全新推出第一金台股趨勢優選主動式ETF（00994A），預計在12月15日起開始募集，投資人最低只要新台幣1萬元起就能參與台股爆發力與結構性成長行情。00994A投資策略，依系統化原則篩選出：具備獲利成長、技術線多頭、法人加碼，及股價強勢標的，且第一大持股權重最高可達30%。

台股具備「產業輪動快、個股表現分歧」的市場結構，第一金台股趨勢優選主動式ETF經理人張正中說明，台股多頭盤整行情，一方面要採取系統化主動選股策略，選股重於選市，一方面則是擴大投資池，從更廣泛的市場挑選更多飆股，台股市值前500大企業，涵蓋台股市值逾90%，更具備代表性，同時也有機會找出更多高成長潛力的標的。

CMoney統計，台股市值前500大企業近一年EPS平均增速達37.8%，高於市值前50大企業的32.1%；此外，統計近三年富時50指數累計報酬達185%，其中贏過指數成份股共有30%，15檔個股的平均累計報酬達484%，張正中指出，這反應投資策略要聚焦真正的強勢標的，才能更有效創造超額報酬空間。

張正中強調，透過500大企業股票池，也增加找到強勢產業與優質標的機會，例如，近三年市值前500大企業中，有高達74檔個股*表現優於權值王台積電，從更廣闊的選股空間，透過主動操作創造Alpha，提供投資人掌握市場超額報酬機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878、0056、0050想靠股息想超車利率3％…存股族掀起討論

PTT上有網友提出困惑：手上有30至50萬、年利率約3%的資金，想藉由高股息ETF取得5%殖利率，扣掉利率後還能「額外多2%」當作再投入。他規劃00878、0056、0050 的組合，但也擔心管理費、

00878花13天填息！達人讚「收到聖誕節禮物」：維持0.4元、殖利率就有7.54%

00878提前送來一份名為「填息」的聖誕禮物，這次只花13個「交易日」，為高股息ETF再打一劑強心針，只能說：「最穩的選擇，00878，讓你安心睡覺不害怕」，不是業配，只是剛好有押韻。好啦，這下子股息確實放進口袋了，大大們中於可以安心許多。 以00878今天股價21.2元，近4季股息總和1.77元計算，年化殖利率大約還有8.34%左右，當然，未來的配息我們無法預測，但假設，我是說假設喔，只要能「維持」配發0.4元的水準，不奢望再增加，換算下來，年化殖利率其實也有7.54%左右，這個數字想想其實也還是很好。 然後前幾天剛好00878公佈換股，一起補充上來，成分股新增3檔：京元電子、鈊象、臻鼎－KY；刪除3檔：微星、萬海、大聯大，換檔股數一樣不多，能好好控制住交易成本及費用。 想像一下，填息像是我們手中的資產，擁有自我修復的健康體質，就像是一棵果樹，在我們摘下豐碩的果實後，它依然充滿生機，能迅速長出新的枝葉，繼續為了下一次的豐收做準備，這種「領得安心、抱得長久」的踏實感，是買高股息最迷人的地方。

0056、00878、00919組合神話破滅？都明白改採00891和00896替代「這兩檔」

配圖都是要不要來點稀飯套餐的心血結晶 0056、00878、00919其實是前月配霸王00929式微以後，網路上很多神人在推的季配自組月配組合... 0056除息是1、4、7、10月 00878

三家銀行「領利息轉存印鈔術」看起來很怪？Ffaarr：很多人存高股息ETF就是這樣

大雄把錢存入a、b、c三家銀行， 每個月可以拿到利息，三家銀行發息的日子都不同：a在月初、b在月中、c在月底。 大雄每次在月初拿到a銀行的利息，就會領出來存到b銀行，月中領到b的利息就領出來存到c銀

00878「二代健保補充保費」201張竟繳得比127張少！存股哥破迷思：張數非重點

過了一年可以跟大家分享00878今年的健保補充費了，想說一次累積一個完整年度來分享比較有參考價值，也順便做補充費計算教學，讓剛存股的新人可以知道補充費怎麼計算。 不過文章開始前我先說一下自己對於

0056可以借1000萬炒股但0050不行？肥羊：規模和每個月的自備款上實在差太多

【股市爆料同學會．金融股肥羊】 先前有人問我：「為啥0056可以借1000萬炒股，卻不提0050也可以借1000萬？」，這問題非常好，差的地方在於，少爺限制我1周只能發一篇文，所以回答只能拖到3周後

