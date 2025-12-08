三家銀行「領利息轉存印鈔術」看起來很怪？Ffaarr：很多人存高股息ETF就是這樣

大雄把錢存入a、b、c三家銀行， 每個月可以拿到利息，三家銀行發息的日子都不同：a在月初、b在月中、c在月底。

大雄每次在月初拿到a銀行的利息，就會領出來存到b銀行，月中領到b的利息就領出來存到c銀行，月底領到c的利息就領出來再存到a銀行，不斷循環。

小夫：大雄，你為什麼這樣做？

大雄：這樣我月初到月底都能拿到錢很開心，它們就是我的印鈔機，然後存來存去這叫以息養息，這樣就能拿更多的息。

小夫：？？？

大雄的作法看起來很怪吧，但現實中真的不少人拿好幾支高股息ETF這樣做。

一定會有人說，高股息ETF和銀行存款又不一樣。

的確，有三點最大的不一樣，1是銀行配息是真的給你錢，高股息ETF配息是自己的錢還給自己。2是銀行給息當天就會給，如果延後給累積在裡面的話還可以繼續算利息，高股息ETF除息把你的錢卡一個月還不給你利息。3銀行提出來存進去不用手續費，但股息再投入要。

這樣看來，大雄的作法雖然很怪，但假如果本來這筆錢的風險就適合放銀行，除了瞎忙浪費時間也對財務沒負面影響，但另一邊就...只剩情緒價值。

