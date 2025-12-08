00878「二代健保補充保費」127竟繳得比201張少！存股哥破迷思：張數分重點

快訊

補充費不是張數越多就繳越多，因為每季54C占比不同；127張的00878第一季反而繳得比201張的第四季多。記者許正宏／攝影
過了一年可以跟大家分享00878今年的健保補充費了，想說一次累積一個完整年度來分享比較有參考價值，也順便做補充費計算教學，讓剛存股的新人可以知道補充費怎麼計算。

不過文章開始前我先說一下自己對於健保補充費的態度，我自己是很樂意繳這筆稅的，為了健保出一份心力我認為很值得，而我不會特意壓低張數或轉換資產規避補充費，為了少繳這一點稅而放棄優質資產的累積機會多可惜。

先講健保補充費的計算方式，是你收益分配的54C項（境內股利所得）單筆超過2萬才需課稅，算法為54C項*2.11%。

那假設你的單筆股息總額超過2萬，但54C項不及2萬，那這筆股息是不需課稅的，這是很多人會誤解的地方。

以我的00878第四季為例，我以201張參與除息，其中54C為$37,693，那我本季需繳補充費為37693*2.11%=$795。

要留意的是並不是你的張數越多補充費就會繳越多，因為54C項每一季的構成比例都不同，可以看到我今年第一季是以127張參與除息，但第一季54C項構成很高，因此繳了$817。

總計我今年00878股息共$280,970，補充費也不過$2,919，對我個人來說佔比真的沒有很大，而且要被課稅也代表要有一定程度的資產才行，我想大家應該是想要自己的資產越來越多，而不是自己的資產很少不用被課稅很開心，這樣好像怪怪的耶。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

