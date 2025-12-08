0056可以借1000萬炒股但0050不行？肥羊：規模和每個月的自備款上實在差太多

【股市爆料同學會．金融股肥羊】

先前有人問我：「為啥0056可以借1000萬炒股，卻不提0050也可以借1000萬？」，這問題非常好，差的地方在於，少爺限制我1周只能發一篇文，所以回答只能拖到3周後。

我們可以看看下表（新書的草稿），現金殖利率7%的高股息ETF，借錢炒股非但不用付利息，還可以從銀行每月領利息差距津貼1萬6817元，借越多，賺越多，這何止是0支付啊，根本是躺著領薪水。

但借錢炒現金殖利率2%的0050，就完全不同了，每個月還得補貼2萬4849元，借錢炒0056和0050，在借錢的規模和每個月的自備款上，實在是差太多了，以上是指借錢做長期投資，如果你是要借錢做短線投機，又是另一個境界了，新書也有提到如何借錢搞短線投機。

表格的其他地方被我修掉了，新書的其他內容也不能再透漏，如果各位還有好的提問，我以後會再回答，如果是問：「今天可以買玉山嗎？今天可以賣富邦嗎？」你只能團長私訊，2小時1萬元，大家記得去買3月出版的新書，身為賣書人，新書賣得好，我才有動力繼續帶領大家。

◎本文獲 股市爆料同學會 授權轉載，原文出處於此；禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。