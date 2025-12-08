00878突破200張…根本沒想到張數會增加得這麼快！存股哥：自律跟紀律

1212是購物節也是國泰永續高股息（00878）股息發放日，本季領息$80,400，今年878股息共領$280,970，持股張數也順利在10月時突破200張，其實我也根本沒想到張數會增加得這麼快，但就是很神奇的發生了。

我覺得我做得好的地方有兩個，一個是「自律」一個是「紀律」。

「自律」來自於股息再投入，存股這十多年來都一樣，能投入的股息我就盡可能投入市場持續複利，勿因「利」小而不為，不要因為一開始股息看起來很小就不去做再投入這件事，複利曲線的威力在後期才有爆發性的成長。

「紀律」來自於風險控制，我一直照著自己的風控設定去控制我的槓桿比例，確保自己的槓桿隨時隨地處於健康狀態，保持敬畏市場的態度，在獲利與風險之間取得平衡，才能完全發揮槓桿的威力。

做好這兩件事最實際的回饋就是總市值跟股息現金流的大幅提升，就算我的持股主力高股息在今年表現比較不好也沒關係，我在股價相對低檔時累積了大量的張數，未來只要股價稍微提升，我的總市值就能得到明顯的增幅。

市場的資金總是不斷輪動，什麼時候會回流高股息誰也不知道，如果你來市場的目的是打造股息現金流，那就不要因為外界的雜音輕易放棄當初自己設定的目標，「永不言棄」，自古以來的成功之道皆是如此。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。