009804三大優勢 搶鏡

經濟日報／ 崔馨方

聯邦台50 ETF（009804）自掛牌以來市場反應熱烈，主要受惠於成分股配置佳、績效表現突出與配息能力優三大優勢。由於009804與目前市場最具代表性的市值型ETF 0050及006208皆屬於台灣50系列指數，皆投資台灣市值前50大企業，因此在指數定審時009804也將同步換股。

法人表示，這是因為009804追蹤的指數為台灣50權重上限30%指數，其成分股與台灣50指數相同，因此有一致的成分股篩選方式。

此外，009804採成分股更均衡的架構，讓市值型核心資產能兼具收益與成長特性。

在績效方面，009804自成立至今表現尤為亮眼，為被動式ETF中表現最佳ETF。績效除了超越部分表現佳的主動式ETF外，也超越了指標性的台灣加權指數以及台灣50。根據CMoney年初至今資料，009804在台股主被動式ETF中名列前三，若單以台股被動式ETF來看則位居第一，漲幅超過四成。

配息方面，以首年觀察，其年化配息率超過6%，在以台灣50系列指數ETF來看居冠。該基金的半年配息機制，讓投資人在參與大型權值股成長性的同時，也能享受穩定的現金流。

法人指出，市值型ETF多以長期資本利得為主要訴求，但能同時兼具高配息水準的產品並不多，因此009804的表現更顯得突出。隨著台灣大型企業體質穩健、AI與科技需求維持高檔，加上配息型ETF仍為市場主流趨勢，市值型高配息產品將持續受到資金青睞。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 配息

