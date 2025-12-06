重量級ETF大換血 來了 0050、0056、0052等五檔季度調整

五檔重量級ETF成分股季度調整名單出爐，元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）成分股新增貿聯-KY、致茂、健策、南亞科等四檔，元大高股息（0056）則新納入玉山金、長榮航太、台灣大等三檔；總計五檔ETF規模達1.83兆元，牽動個股走勢。

臺灣指數公司昨日公告富時羅素系列指數季度調整結果，臺灣50指數、臺灣中型100、臺灣資訊科技等指數相關成分股納入及刪除的變動自12月19日交易結束後生效，臺灣高股息指數自指數定期審核生效日（含）起設有五個交易日的指數調整過渡期，分別為12月22日、23日、24日、26日及29日。

三大指數季度調整

臺灣50指數成分股此次調整四增四減，新增貿聯-KY、致茂、健策、南亞科；刪除中租-KY、和碩、上海商銀、陽明。

追蹤臺灣中型100指數的元大中型100（0051）納入中租-KY、禾榮科、和碩、上海商銀、創見、穎崴、陽明；刪除貿聯-KY、致茂、遠雄、健策、愛山林、南亞科、佳世達。

追蹤臺灣資訊科技指數的「小台積」富邦科技（0052）新增兩檔、刪除一檔，納入創見、穎崴；刪除佳世達。追蹤臺灣高股息指數的元大高股息成分股此次新增及刪除各三檔，納入玉山金、長榮航太、台灣大；刪除東元、中租-KY、臻鼎-KY。

此次臺灣50指數的成分股變動如預期，展現「高AI含金量」，法人分析，本次新增的四檔成分股，在2026年將持續受惠於AI導入產業的強勁動能，致茂在AI相關產業鏈的自動測試設備具備優勢、貿聯-KY則提供AI伺服器關鍵的高速傳輸解決方案。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。