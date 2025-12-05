ETF股王投票分割來了！00631L預計1拆17 重回發行價20元

元大台灣50正2（00631L）分割議案啟動，投資人可於2026年1月7日至2026年1月26日透過證券APP進行電子投票，或透過紙本方式郵寄表決票，12月26日前買進00631L的投資人都有投票資格。若決議通過，將接續進行分割作業，所持有的00631L每股淨值將下降、持有股數上升，總市值不變。

00631L追蹤追蹤臺灣50指數單日正向2倍，隨著台股市值成長，00631L從2014年成立的20元，飆漲至目前的12月4日的336.33元，成立以來報酬1,582%，遠超過同期間0050的448%。

正是因為上漲幅度驚人，00631L從發行時的20元，十年就來到330元高價，為回到平易的交易價格區間，將進行分割議案，需要持有的投資人投票，若通過將以受益人會議當日（1月29日）淨值為基準，採回到發行價20元以上之最大整數倍為分割倍數，進行每單位淨值與持有股數的調整。舉例而言分割倍數如為1 : 17，每單位淨值會除以17，而持有股數會除以17，其他倍數亦然。

法人表示，近年來網路上掀起「正2」討論，主要是00631L在複利效果加持下，長期有機會創造高於0050數倍的漲幅，如果看好0050會長期走多又能忍受波動，00631L是很好的操作選擇。同時，00631L走勢與大盤一致，絕不錯過反彈且能放大投資成果，可幫助小資族節省時間成本。

元大投信表示，00631L分割議案，有投票資格的投資人於1月6日起將收到開會通知書（內附受益人會議表決票），可選擇透過各大證券APP點選「股東e服務」，或使用集保e手掌握APP、集保股東e服務（手機版、電腦版），於1月7日07：00至1月26日23：59，不需通知書即可電子投票，亦可回郵寄回受益人會議表決票（免郵資），郵寄投票至1月26日下午16：30止。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。