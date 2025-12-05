主動式ETF熱 00981A規模率先突破400億元大關

主動式ETF再度創下新紀錄，主動統一台股增長（00981A）受惠於績效優異的表現、連七淨申購貢獻，總資產管理規模在5日跨越400億元關卡，來到405.54億元；起初00981A以10元募集，5月15日以28.22億元成立，至今規模大成長1,337.06%，市價漲幅也高達59.8%。

主動統一台股增長5日上漲1.65%或0.26元，收上15.98元，創下次高價，單日成交73,369張，成交量為所有ETF中最大；第4季以來儘管行情震盪，但仍繳出17.6%的亮眼漲幅，高居台股ETF之冠，也大幅贏過加權報酬指數的8.37%，績效表現也吸引買盤關注，仍坐穩主動式ETF股王、績效王、規模王、人氣王等位置。

展望後市，統一投信台股團隊表示，美國政府關門風波落幕，不確定性因素下降，市場轉為聚焦新發布的經濟數據及聯準會動向。就業市場降溫，加上聯準會官員近日談話偏向鴿派，使市場對本月降息預期提升。聯準會降息循環使股市資金充沛，有利後市行情。惟因台股融資餘額回到接近前高水準，容易因利多/利空消息波動放大，或出現獲利了結賣壓，但台股企業獲利持續向上，股市長多格局不變。

統一投信台股團隊表示，先前Google正式推出全新的AI模型Gemini 3，其功能讓市場驚豔，推升相關供應鏈股價上漲。雲端服務商對AI伺服器投資呈現加速，使相關供應鏈營收與獲利處於上修階段。非AI產業經過庫存調整後，營運也開始緩步復甦。

