台積電（2330）就好幹嘛0050？權重20年一路變化…未來也可能改寫

今天看到媒體引用了一些鄉民或不支持理論的言詞，批評周冠男老師對0050的看法，也認為「買台積電就好幹嘛買0050？」所以女子今天先來跟大家一起看看台積電在台灣50指數內的「權重人生」。

現在只要講到元大台灣50（0050），很多人第一個反應就是：「這不就是在買台積電嗎？」但其實，台積電也不是一開始就這麼「一家獨大」，它在台灣50裡面的權重，是花了快20年，一步一步走到今天這個位置的。

如果時間拉回2004至2010年，那時候台積電在台灣50裡的權重，大約只有15%左右。雖然當時它已經是晶圓代工龍頭，但整個科技產業的主舞台還是在PC，成長性比較有限，加上和聯電、三星的製程差距還沒有完全拉開，市場對它的定位比較偏向「景氣循環股」。股價長期在40至60元間盤整，本益比也不高，在0050裡面就是一檔重要、但還不到主導整體走勢的角色。

到了2011至2019年，情況開始明顯改變。智慧型手機全面普及，加上28奈米製程大成功，台積電的技術優勢正式被市場看見。這段期間，張忠謀董事長大幅提高資本支出，建立起很深的技術門檻，還成功拿下蘋果iPhone的關鍵訂單，和競爭對手的距離越拉越開。台積電從單純的代工角色，慢慢變成推動整個半導體製程往前走的核心力量，市值與獲利同步成長，權重也一路爬升到接近40%。從這個階段開始，台灣50的漲跌，已經和台積電高度連動了。

接著進入2020年以後的AI與HPC時代，台積電的角色又再往上升了一個層級。疫情帶動數位轉型只是開端，真正的關鍵在於高效能運算與AI爆發性成長。台積電在3奈米、先進封裝（CoWoS）上的領先地位，讓它成為Nvidia、AI產業鏈不可或缺的核心供應商。市場也不再只把它當成製造業，而是用「高成長科技股」的角度重新評價。股價大幅上升，加上原本就龐大的股本，權重自然一路往上推升，到了2025年正式突破60%，成為台灣50中壓倒性的重要成分。

很多人看到這樣的權重會開始擔心：「0050會不會太集中？」但從另一個角度看，其實這正好反映了現在台灣在全球半導體供應鏈中的產業現實：資源與競爭力高度集中在少數最強的公司身上。台灣50指數是按市值加權的指數，誰的市值最大、對市場影響力最大，權重自然就最高，這是一種科學、也非常誠實的反映方式。

也正因為這樣，台灣50的最大優勢就在於：你不用自己判斷誰會是下一個贏家，市場會用市值自動替你調整。

當年是PC、智慧型手機撐起台積電；現在是AI與HPC再推它一把。未來若哪一天有其他產業、其他公司真正崛起，權重也會慢慢轉移，指數會自己「換血」，完全不靠人為判斷。

所以現在的0050，看起來很像「台積電比重特別高的ETF」，其實並不是偏心，而是市場結構真的走到了這個位置。簡單說就是：不是指數特別愛台積電，而是台積電真的在這個時代特別重要。

女子碎念

你可以對權重集中感到不安，但也很難否認，台灣50就是目前最直接反映台灣產業核心競爭力。而現在台積電的存在感，真的就是這麼高。至於很多「後見之明」者，女子就想問問了，你有可能抱著某一檔個股20年不放嗎？如果不可能，那就抱著指數吧！

