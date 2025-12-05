快訊

陳其邁喊究責！台灣鯛魚排藥檢鬧大烏龍 高雄衛生局長自請處分

AAA／舒華、LE SSERAFIM接力到！上千粉絲擠爆小港機場「衝破自動門」

中職／湛藍指揮塔！悍將7年選手+教練約 最高總值5600萬元簽下林岱安

台積電（2330）就好幹嘛0050？權重20年一路變化…未來也可能改寫

聯合新聞網／ 碎念女子萬萬歲 Murmur Girl
台積電在台灣50中的權重，從早期約15％一路上升到60％，女子指出這是科技演進、市值增長與產業競爭力集中的結果。(美聯社)
台積電在台灣50中的權重，從早期約15％一路上升到60％，女子指出這是科技演進、市值增長與產業競爭力集中的結果。(美聯社)

今天看到媒體引用了一些鄉民或不支持理論的言詞，批評周冠男老師對0050的看法，也認為「買台積電就好幹嘛買0050？」所以女子今天先來跟大家一起看看台積電在台灣50指數內的「權重人生」。

現在只要講到元大台灣50（0050），很多人第一個反應就是：「這不就是在買台積電嗎？」但其實，台積電也不是一開始就這麼「一家獨大」，它在台灣50裡面的權重，是花了快20年，一步一步走到今天這個位置的。

如果時間拉回2004至2010年，那時候台積電在台灣50裡的權重，大約只有15%左右。雖然當時它已經是晶圓代工龍頭，但整個科技產業的主舞台還是在PC，成長性比較有限，加上和聯電、三星的製程差距還沒有完全拉開，市場對它的定位比較偏向「景氣循環股」。股價長期在40至60元間盤整，本益比也不高，在0050裡面就是一檔重要、但還不到主導整體走勢的角色。

到了2011至2019年，情況開始明顯改變。智慧型手機全面普及，加上28奈米製程大成功，台積電的技術優勢正式被市場看見。這段期間，張忠謀董事長大幅提高資本支出，建立起很深的技術門檻，還成功拿下蘋果iPhone的關鍵訂單，和競爭對手的距離越拉越開。台積電從單純的代工角色，慢慢變成推動整個半導體製程往前走的核心力量，市值與獲利同步成長，權重也一路爬升到接近40%。從這個階段開始，台灣50的漲跌，已經和台積電高度連動了。

接著進入2020年以後的AI與HPC時代，台積電的角色又再往上升了一個層級。疫情帶動數位轉型只是開端，真正的關鍵在於高效能運算與AI爆發性成長。台積電在3奈米、先進封裝（CoWoS）上的領先地位，讓它成為Nvidia、AI產業鏈不可或缺的核心供應商。市場也不再只把它當成製造業，而是用「高成長科技股」的角度重新評價。股價大幅上升，加上原本就龐大的股本，權重自然一路往上推升，到了2025年正式突破60%，成為台灣50中壓倒性的重要成分。

很多人看到這樣的權重會開始擔心：「0050會不會太集中？」但從另一個角度看，其實這正好反映了現在台灣在全球半導體供應鏈中的產業現實：資源與競爭力高度集中在少數最強的公司身上。台灣50指數是按市值加權的指數，誰的市值最大、對市場影響力最大，權重自然就最高，這是一種科學、也非常誠實的反映方式。

也正因為這樣，台灣50的最大優勢就在於：你不用自己判斷誰會是下一個贏家，市場會用市值自動替你調整。

當年是PC、智慧型手機撐起台積電；現在是AI與HPC再推它一把。未來若哪一天有其他產業、其他公司真正崛起，權重也會慢慢轉移，指數會自己「換血」，完全不靠人為判斷。

所以現在的0050，看起來很像「台積電比重特別高的ETF」，其實並不是偏心，而是市場結構真的走到了這個位置。簡單說就是：不是指數特別愛台積電，而是台積電真的在這個時代特別重要。

女子碎念

你可以對權重集中感到不安，但也很難否認，台灣50就是目前最直接反映台灣產業核心競爭力。而現在台積電的存在感，真的就是這麼高。至於很多「後見之明」者，女子就想問問了，你有可能抱著某一檔個股20年不放嗎？如果不可能，那就抱著指數吧！

◎本文內容已獲 碎念女子萬萬歲 Murmur Girl 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

2330台積電 0050元大台灣50 ETF 市值型

延伸閱讀

00878「16天填息」速度驚人？網卻一面倒指不重要：又沒要賣

ETF配息不等於到手現金 專家示警：「被動收入」其實很傷荷包

輝達腹背受敵、中國AI崛起...00887、00877受益？專家：別只看到「漲」

00878、0056、00919自組月月配現金流！杉本試算「合理價」：繼續存沒問題

相關新聞

台積電（2330）就好幹嘛0050？權重20年一路變化…未來也可能改寫

今天看到媒體引用了一些鄉民或不支持理論的言詞，批評周冠男老師對0050的看法，也認為「買台積電就好幹嘛買0050？」所以女子今天先來跟大家一起看看台積電在台灣50指數內的「權重人生」。 現在只要

輝達腹背受敵、中國AI崛起...00887、00877受益？專家：別只看到「漲」

大家都知道AI產業會是未來股市投資的重要趨勢，這攸關你投資的錢能不能再成長、或變成虧損，所以任何相關新聞都要持續注意！ 今天就有幾個重要的AI產業新聞值得投資人多多省思：首先是今年中國最火紅的AI晶片公司寒武紀傳出明年的產能目標將提高3倍以上，除了要與自家國內的大廠－華為競爭，更順勢要填補被迫退出中國市場的輝達所留下來的市場空缺。

台光電噴出去！指數沒啥動00981A、00982A卻逆勢漲…老AI＋PCB合力墊氣氛

PCB大哥台光電之怒 老AI回歸！ 這陣子我就說我看好PCB也沒有換來換去，今天PCB大哥的台光電（2383）直接拉起來，我認為其他的PCB像是金像電、台燿、定穎投控也都是看好，我每天都是這樣說

00878、0056、00919自組月月配現金流！杉本試算「合理價」：繼續存沒問題

財經YouTuber杉本於影片中聚焦退休金議題，分析如何利用高股息ETF組建「月月配」現金流，作為退休後的長期生活保障。他指出，台灣35至55歲族群平均每年僅能存下約三十萬元，若以65歲退休估算，退休金需求動輒七百萬至一千五百萬元，若只靠累積本金將面臨沉重壓力。

太空衛星股狂飆漲聲重啟 這 ETF 單日漲逾4%

經歷10月中旬以來，股價漲多修正拉回，隨後落底盤整近月後，12月初太空衛星股開始醞釀反攻氣氛，受惠4日美股收盤，多檔太空...

主動式台股 ETF 規模連10天日日高 主動式台股科技 ETF 最看俏

今年市場投資新寵主動式台股ETF人氣暢旺，近十日規模日日高，總規模創下新高來到855.6億元，直奔千億大關邁進。市場法人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。